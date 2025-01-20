كيف تحولين أطفالك من الجشع إلى حب الامتنان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 08:57 صباحاً - قد تسمعين طفلك يردد: "أريد، أريد، أريد" .. "أمي، أريد لعبة الفيديو تلك. والدة زميلي أحمد اشترتها له وهي ممتعة للغاية."... "أمي، أريد الذهاب إلى السينما الليلة. كل الأطفال سيذهبون. إنه فيلم رائع حقاً."

ثم ينتقل بهذه النغمة إلى الأب: "أبي، أريد فقط أن أرتدي أحذية رياضية من ماركة فاخرة، فالأحذية الأخرى ليست بنفس الجودة."

هل شعرت بالفزع يوماً من الشهية التي لا تشبع والتي يظهرها أطفالك للأشياء التي يرونها معلنة على شاشات التلفاز، وفي المجلات، وعلى الإنترنت، وفي المتاجر، وفي منازل أصدقائهم؟ هل تشعرين بالانزعاج بسبب عدم امتنانهم لما لديهم؟ وعندما تفكرين في كل الأشياء التي يملكها أطفالك أو يريدونها، هل تساءلت يوماً: "كم هو القدر الكافي وكم هو القدر الزائد؟"، إليك ما يؤكده وينصحك الاختصاصيون التربويون باتباعه، لتحِدّي من جشع الأطفال.

إن التدفق اللامتناهي من وسائل الإعلام المتطورة التي لا تعرف الكلل تغري الأطفال بالرغبة في الحصول على أشياء يعتقدون أنهم لابد وأن يحصلوا عليها. وقد تؤدي هذه الرغبة في الحصول على أشياء إلى فقدان الأطفال لرؤيتهم لما يملكونه من ثروة في حياتهم المتميزة.

كما أن إدراك هذا الافتقار إلى التقدير يمكن أن يجعلك تفكرين في القيم التي تريدين نقلها إلى أطفالك وما هو مهم حقاً في صنع حياة ذات معنى. ومن السهل أن ننظر إلى العالم المادي المليء بالضغوط الذي نعيش فيه باعتباره السبب وراء حب أطفالك للاقتناء. ولكن يمكنك أيضاً أن تأخذي في الاعتبار طبيعة الأطفال لفهم كيف أن الإعلانات قادرة على جذب اهتمام أطفالك بقوة، حيث لا يدرك الأطفال بطبيعتهم الفرق بين الرغبات والاحتياجات. فهم لا يعرفون كيفية تحديد احتياجاتهم أو تحديد أولوياتها. وهم بطبيعتهم متهورون، وأنانيون، ويفتقرون إلى الحكم (بعضهم أكثر من غيرهم)، كما تلعب الحالة المزاجية دوراً أيضاً، فبعض الأطفال ممتنون للغاية ومكتفون في رغباتهم.

لماذا يدلل الآباء أبناءهم؟

لماذا يدلل الآباء أبناءهم؟



في بعض الأحيان قد يضعف الآباء أمام شغف أبنائهم بالأشياء المادية لأسباب عديدة، منها:

عدم وضوح رؤيتك، بحيث لا يخطر ببالك وضع حدود لما يتعلق بالأشياء المادية بشكل واضح تماماً.

قد تقعين فريسة لما يدور حولك، وترغبين في مواكبتهم عبر المفاخرة بالأشياء الثمينة.

قد يكون لديك شعور بعدم الرضا عما لديك.

ربما تريدين أن يحصل أطفالك على الأشياء التي تشعرين أنك فقدتيها عندما كنت طفلة.

قد تكونين مترددة بشأن وضع الحدود اللازمة. فأنت لا تريدين أن يشعر أطفالك بخيبة الأمل أو الإحباط ولا يتمكنون من التصرف بهدوء. وتريدين أيضاً أن يحبوك.

تحبين الشعور بالسعادة عندما تقدمين الغالي لأطفالك.

كيف يدلل الآباء أبناءهم؟

مدّهم بالأشياء المادية

يعتقد أغلب الناس أن الطفل المدلل هو الطفل الذي يمتلك الكثير من الأشياء المادية. ولكن الأمر أكثر من ذلك. من المؤكد أن الآباء قد يفرطون في التدليل المادي، ولكن ليس كل الأطفال الذين تنتمي أسرهم إلى أسر ثرية وتمتلك الكثير من "الأشياء" ينطبق عليهم تعريف المدلل.

ربما تعرفين أطفالاً يأتون من أسر ثرية للغاية ويبدو أنهم يقدرون ما لديهم وتلاحظين أنهم ليسوا مهووسين بكل "الأشياء" المعلن عنها.

هناك أيضاً أطفال في أسر ذات موارد محدودة للغاية قد تصفينهم بـ "المدللين" لأنهم متطلبون ويفتقرون إلى الشعور بالامتنان، أو لأن قدراً غير متناسب من أموال الأسرة واهتمامها مخصص لهذا الطفل.

عندما يربون طفلاً غير مسؤول

إن العقلية التي تساهم في "التدليل"؟ تكون من خلال عدم مطالبة الأطفال بتحمل المسؤولية الكافية عن أفعالهم، أو القيام بالكثير من أجلهم ما يمكنهم القيام به بأنفسهم، أو الاستسلام لمطالبهم كثيراً وبسرعة كبيرة، مع أنه يمكن للوالدين تدليل أطفالهما دون إنفاق فلس واحد عليهم.

عندما يقدمون لهم أعذار فشلهم الدراسي

يقدمون لهم أعذار فشلهم الدراسي



فهم يقدمون بانتظام الأعذار لعدم استعداد أبنائهم للاختبارات، ويسمحون لهم باستمرار بالتراخي في أداء الأعمال المنزلية لأن الأطفال "مشغولون للغاية" أو "متعبون للغاية".

ويكملون المشاريع المدرسية عنهم أو يقومون بإجراء مكالمات هاتفية نيابة عنهم بعد فترة طويلة من انتهاء الأطفال من التعامل مع هذه المسؤوليات بأنفسهم.

ما هو الجانب السلبي للتدليل؟

إن الآباء الذين يفعلون هذه الأشياء لا يساعدون أطفالهم على تطوير مهارات التأقلم التي سيحتاجون إليها أثناء نموهم، وهذا يجعل الأطفال:

يعرفون أنهم يستطيعون "الإفلات" من السلوك غير اللائق.

يتوقعون أن تتم تلبية مطالبهم.

يشعرون أنهم غير مضطرين إلى القيام بالأشياء بأنفسهم.

لا يتعلمون المهارات اللازمة للطفل لمواجهة تحديات الحياة.

يمكن أن تتحول هذه المواقف بسهولة إلى شعور بالاستحقاق.

يتعرضون للكثير من خيبات الأمل والإحباطات والفشل والأخطاء.

إن الأطفال يحتاجون إلى تعلم تحمل المسؤولية، وتأخير الإشباع، والتسامح مع الإحباط، والتعامل مع الفشل وخيبة الأمل، وتصحيح الأخطاء عندما يرتكبونها، ورد الجميل لأسرهم ومجتمعهم. بعض هذه الدروس صعبة على الأطفال أن يتعلموها، ولكن الأمر متروك للآباء لتعليمهم على أي حال.

ماذا يمكن للأمهات فعله؟

لا تجعلي الأمور سهلة للغاية

هناك العديد من الأمور التي يمكنك التفكير في القيام بها حتى يكتسب أطفالك المهارات والمواقف التي تساعدهم على تجنب الوقوع في فخ وصفهم بأنهم "مدللون". يمكنك تعليم الأطفال مهارات حياتية مهمة تضعهم على مسار التقدير والاعتدال والمسؤولية، عن طريق اتباع ما يلي:

كوني "المدير التنفيذي" في منزلك.

ضعي حدوداً وقولي "لا" عندما يكون ذلك مناسباً، على سبيل المثال، "لا، لا يمكنني شراء هذه اللعبة هذا الشهر".

ساعديهم على تأخير الإشباع من خلال عدم إعطائهم كل ما يريدون. على سبيل المثال، "لا، ليس لدينا وقت للتوقف لتناول الآيس كريم الليلة".

لا تجعلي الأمور سهلة للغاية بالنسبة لهم من خلال السماح لهم بتحمل الإحباط بجرعات مناسبة. على سبيل المثال، "اعلم أن تعلم ربط حذائك أمر صعب، ولكنني أعلم أيضاً أنك قادر على القيام بذلك. يمكنني أن أشرح لك الخطوات أثناء محاولتك القيام بذلك مرة أخرى".

دعيهم يشعرون بقدر معتدل من خيبة الأمل ثم علميهم كيفية التعامل معها، على سبيل المثال، "من المخيب للآمال أنك لم تتم دعوتك إلى حفلة عبدالله. هل هناك شيء آخر تريد التخطيط له في تلك الليلة؟"

اظهري لهم كيفية إصلاح أخطاء الطفل عندما يؤذون شخصاً ما. على سبيل المثال، "لقد هدمت برج أخيك الذي عمل طوال اليوم لبنائه. ماذا يمكنك أن تفعل لمساعدته على الشعور بالتحسن؟"

حاسبيهم على سلوكهم. على سبيل المثال، "على الرغم من أن معلمك لم ينشر الواجب المنزلي على الإنترنت، فإنك لا تزال مسؤولاً عن معرفة ما هو واجبك المنزلي".

اقتراحات أخرى لتربية طفل يشعر بالامتنان ويبتعد عن الجشع

اقتراحات أخرى لتربية طفل يشعر بالامتنان ويبتعد عن الجشع

قومي بمراجعة قيمك الخاصة فيما يتعلق بالأشياء المادية، والمسؤولية، والمحاسبة، ومستويات الامتنان لديك مقابل الغضب والإنكار.

ساعدي أطفالك على أن يصبحوا مستهلكين متعلمين وناقدين لوسائل الإعلام - ناقشي معهم "الحقيقة في الإعلان الذي يتابعونه".

امنحي أطفالك الفرصة للمساهمة في شؤون الأسرة من خلال القيام بالأعمال المنزلية المنتظمة وحمّليهم المسؤولية عن إكمال تلك الأعمال.

اقضي وقتاً مع أطفالك أكثر مما تنفقين عليهم من أموال.

شجعي أطفالك على المشاركة بنشاط وكثافة في بعض الأنشطة الإنتاجية ــ حتى يتمكنوا من اكتساب احترام الذات عند الأطفال والكفاءة، والقدرة على تحديد أهداف بعيدة المدى، وتعلم كيفية متابعة المشاريع، والشعور بإثارة الإتقان والإنجاز. وهذا من شأنه أن يجعل الأشياء المادية أقل أهمية بالنسبة للأطفال.

امنحي أطفالك الفرص لتخصيص وقتهم لمساعدة الآخرين والمشاركة في مشاريع الخدمة المجتمعية، حتى يتمكنوا من رؤية الاحتياجات الموجودة في عالمهم.

تعرفي إلى رغباتهم مع تعليمهم كيفية التمييز بين الرغبات والاحتياجات.

علّميهم مفهوم الكفاية:

"لقد تناولت ما يكفي من الكوكيز اليوم. يمكنك تناول بعض الجزر."

لقد شاهدت ما يكفي من التلفاز الليلة؛ حان الوقت لقضاء بعض الوقت مع العائلة.

"لديك ما يكفي من الجينز، ولا تحتاج إلى المزيد."

هل جرّبتِ كيف تعلّمين طفلك الامتنان؟

