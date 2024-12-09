شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه باللون الأحمر هتحافظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

نوعية الأطعمة التي تتناولها تحمي صحة قلبك، ولهذا السبب يجب أن تكون الفواكه ذات اللون الأحمر صديقة لك، مثل الفراولة والتفاح جزءًا من نظامك الغذائي، وفيما يلي قائمة بالفواكه الحمراء المفيدة لصحة القلب، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أهمية هذه الفواكه، وفقا لموقع healthshots.

الفواكه الحمراء لصحة القلب

إليك فواكه حمراء يمكنها أن تساعد في دعم صحة القلب بشكل عام:

1. الفراولة

قد تعمل الفراولة على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الكوليسترول السيئ، وهذه الفاكهة مليئة بالبوليفينولات المضادة للالتهابات مثل الأنثوسيانين، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Foods في عام 2022. تناول كوبًا واحدًا (150 جرامًا) من الفراولة يوميًا.

2. الكريز

غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، والتي تعمل على خفض الإجهاد التأكسدي وضغط الدم، و يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى حدوث خلل في الخلايا والجزيئات، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب، وفقًا لبحث نُشر في مجلة الطب التأكسدي وطول العمر الخلوي في عام 2020. تناول كوبًا واحدًا (140 جرامًا) من الكرز يوميًا.

3. الرمان

يعتبر الرمان من الفواكه الحمراء المفيدة لصحة القلب، حيث يحتوي على مركبات البوليفينول التي تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل تراكم الترسبات في الشرايين، فتمارس مركبات البوليفينول تأثيرات مفيدة على الجهاز الوعائي عن طريق منع أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وخفض ضغط الدم، وتعزيز دفاعات مضادات الأكسدة وتخفيف الاستجابات الالتهابية، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy في عام 2020. تناول ثمرة متوسطة الحجم أو كوبًا واحدًا من البذور يوميًا.

4. التوت

تحتوي هذه الفاكهة الحمراء على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، وهي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، فتحتوي مائة جرام من التوت على 6.4 جرام من الألياف، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية . تناول كوبًا واحدًا (125 جرامًا) من هذه الفاكهة يوميًا.

5. العنب الأحمر

تحتوي هذه العنب على مادة الريسفيراترول التي تدعم صحة الشرايين وتمنع تكون الجلطات. كما أنها مفيدة للقلب بسبب قدرتها على التعامل مع الأكسدة والالتهابات، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Nutrients في عام 2016. تناول كوبًا واحدًا (150 جرامًا) من العنب الأحمر يوميًا.

6. التفاح الأحمر

"إن التفاح الأحمر الغني بالبكتين والبوليفينول قادر على خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتحسين صحة الشرايين، وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2004 ونشرت في مجلة Nutrition Journal أن النساء اللاتي تناولن التفاح انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 13 و22 في المائة.