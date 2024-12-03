شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات تكشف فوائد بذور الخيار فى تقوية العظام والوقاية من الهشاشة والان مع تفاصيل الخبر

الخيار من الخضراوات التى لها فوائد عديدة منها تحسين الهضم وترطيب الجسم، كما تحتوى بذوره أيضاً على ثروة من العناصر الغذائية التي جعلتها سلاحًا سريًا لمحاربة بعض أمراض العظام مثل هشاشة العظام، وتُستخدم بذور الخيار تقليديًا في الطب الصيني، ويمكنها معالجة مجموعة من مشاكل العظام، وخاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وقد سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على الفوائد المحتملة لبذور الخيار في التعامل مع نقص الكالسيوم الذي يؤدي غالبًا إلى هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم وحالات مثل الكساح، وفي حين تكافح مكملات الكالسيوم التقليدية، مثل كربونات الكالسيوم، مع التوافر البيولوجي، تقدم ببتيدات بذور الخيار حلاً رائدًا.

وفي دراسة نشرتها مجلة كيمياء الأغذية، وجد أنه من خلال الخضوع للتخمير في الحالة السائلة، تطلق بذور الخيار ببتيدات ذات تقارب كبير للكالسيوم، وتشكل هذه الببتيدات مركب ببتيد-كالسيوم، مما يعزز امتصاص الكالسيوم ويقلل من تكوين مركبات الكالسيوم غير القابلة للذوبان، وتظهر الدراسات أن هذه المركبات تعمل على تحسين التوافر البيولوجي للمعادن، مما يجعلها إضافة واعدة للأطعمة الوظيفية التي تهدف إلى تحسين صحة العظام.

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية لأفكار الأبحاث الإبداعية (IJCRT)، ويمكن أن تكون بذور الخيار إضافة رائعة لنظامك الغذائي لتعزيز صحة العظام.

فيما يلى.. فوائد بذور الخيار للعظام: يمنع فقدان العظام

يمكن أن يساعد تناول بذور الخيار بانتظام في بناء عظام قوية، حيث تعمل المركبات الموجودة في بذور الخيار على منع الخلايا التي تكسر العظام من أن تصبح نشطة للغاية، مما يساعد في الحفاظ على قوة العظام.

يحسن قوة العظام

تعتبر بذور الخيار مفيدة بشكل خاص في منع ضعف العظام لأنها تحتوي على مركبات تحمي بنية العظام وفقدانها، وخاصة في حالات مثل هشاشة العظام.

يعزز إشارات بناء العظام

إنها تعمل على زيادة البروتينات المفيدة مثل OPG التي تحمي العظام وتقلل من البروتينات الضارة( مثل RANKL)) التي تسبب فقدان العظام.

فيما يلى.. فوائد أخرى لبذور الخيار: غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي بذور الخيار على الببتيدات التي تعمل على تحسين امتصاص المعادن وقد تساعد الجسم على استخدام الكالسيوم والمعادن الأخرى بشكل فعال.

البديل الطبيعي للأدوية

إنها توفر طريقة أكثر أمانًا وطبيعية لدعم صحة العظام مقارنة ببعض الأدوية التي لها آثار جانبية.

تمنع الإمساك

الخيار غني بالمعادن والبروتينات والفيتامينات، كما أن بذوره لها تأثير مبرد على الجسم، بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، فإنه يساعد أيضًا في منع الإمساك.

يُخفف الحمى

كما يستخدم الخيار للتخلص من الشعور بالحرقان والحمى المتقطعة، فهو غني بالألياف والكربوهيدرات.

يحميك من الجفاف

ويخفف الخيار أيضًا من الجفاف بسبب محتواه العالى من الماء، وهو يشكل إضافة مفيدة لنظامك الغذائي خلال فصل الصيف على وجه الخصوص.