دليلك للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أثناء الحمل..والتفاصيل كثيرة

نصائح للحفاظ على صحة القلب

الابتعاد عن دخان السجائر أو التدخين:

يساهم التدخين في إتلاف الأوعية الدموية

تزيد احتمالية توقّف القلب المفاجئ بمعدّل 3 أضعاف لدى المدخنين، إذ يُسهم التدخين في إتلاف الأوعية الدموية.

ترك التدخين فوراً، والالتزام بهذا القرار، مع اختيار الطرق المناسبة للتعامل مع الرغبة بالتدخين.

اربطي التوقّف عن التدخين بالحفاظ على صحة الأسرة، ويُمكن البدء بإيقاف التدخين في البيت والسيارة.

استشارة الطبيب؛ للوصول إلى أفضل طريقة لإيقاف التدخين، والحصول منه على الدعم الطبي اللازم.

الالتزام بنظام غذائي صحي:

البدء بإضافة كمية قليلة من الخضراوات والفواكه إلى الوجبات اليومية، والتقليل تدريجياً من السكريات والمعلبات.

التقليل من تناول اللحوم الحمراء، أو استبدالها بأصناف الأسماك، والدجاج، والبقوليات.

اختيار الأصناف المشوية بدلاً من المقلية عند الرغبة بتناول الوجبات السريعة، و تناول الأرز البني، والسلطات أيضاً.

القلي باستخدام زيت الزيتون البكر بدلاً من الزبدة، حيث يحوي كمية أقل من الدهون المشبعة.

استبدال حبوب الإفطار بالشوفان، الذي يُسهم في تقليل الكولسترول، والشعور بالشبع لمدة أطول.

تناول الألياف القابلة للذوبان، التي تقلل الكولسترول الضار، مثل الأفوكادو، والتفّاح، والشعير، والكمثرى.

قراءة الملصقات الغذائية، والتقليل من استهلاك الأطعمة المصنعة (المعالجة)، والدهون المشبعة، والأملاح.

تناول الشوكولا الداكنة باعتدال، حيث تحوي مركبات الفلافونويدات. مُفيدة للقلب مثل

إمكانية تطبيق حمية مُعينة مفيدة مثل:

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - لا جدال بأن هناك الكثير من النصائح التي تحافظ على القلب والأوعية الدموية؛ كالتقليل من تناول الدهون المشبعة والأملاح، وإجراء الفحوصات الطبيّة الدورية، والابتعاد عن أماكن التدخين، وأخذ المطاعيم والاحتياطات للوقاية من العدوى، شرط أن تلتزم الحامل بها وتطبقها لتصبح طوال مشوار حملها،، ولضمان سلامة الحمل ونمو الجنين. اللقاء والدكتور حسين فايد أستاذ النساء والتوليد لشرح الطرق والأساليب .الأغذية اليوميّة جزء من الحفاظ على صحة القلب، ويُمكن جعل النظام الغذائي أكثر صحّة، باتباع خطوات بسيطة ومنها:التي تعدّ نظاماً غذائياً للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتُوصي بتناول المكسرات غير المملحة، والخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.التي تُوصي بتناول الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل الحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والبقوليات.

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ممارسة الرياضة:

التقليل من الضغوط النفسية:

ممارسة هواية شخصيّة؛ كالرسم أو القراءة، أو الطبخ، أو الحياكة، ويمكن تعلّم تمارين اليوجا الخاصة بالاسترخاء.

طلب المساعدة الطبية، خاصة عند الشعور بالقلق والاكتئاب، وانعدام القدرة على التعامل مع الضغوط النفسيّة.

السفر أو الذهاب في رحلة، حيث يبتعد الإنسان عن مُسببات الضغط النفسيّ أثناء السفر.

اقتناء حيوان أليف:

زيارة الطبيب بشكل دوري :

ضرورة المتابعة الطبية

معدل ضغط الدم، نسب الكولسترول.

مستوى النشاط البدني.

نمط الغذاء المُتّبع، التاريخ الصحيّ للفرد، والتاريخ العائلي للإصابة بالأمراض.

و إذا كان عمرك أكبر من 40 عاماً، مع إجراء الفحوصات الطبيّة بشكل دوري، مثل نسب الدهون، ومعدل سكر الدم، وكتلة الجسم، مع ضرورة الالتزام بالأدوية الموصوفة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

التوجّه إلى النوم في الموعد ذاته يومياً، إبقاء غرفة النوم باردة، ومعتمة، وهادئة.

أداء الأنشطة الرياضية خلال ساعات النهار، مع التوقّف عن تناول الأطعمة قبل موعد النوم بساعات.

الابتعاد عن استخدام الأضواء والأجهزة الإلكترونيّة.

التخفيف من الوزن

ملء ربع الصحن بالبروتينات الخالية من الدهون، والتي تتمثّل بالتوفو، وبياض البيض، وسمك السلمون، والدجاج.

ملء نصف الصحن بالخضراوات غير النشوية مثل؛ البروكلي، والجزر، والفطر، والطماطم، والفاصوليا الخضراء.

إضافة حصة صغيرة من الفواكه، أو كوب من الزبادي أو الحليب منزوع الدسم.

الوقاية من العدوى:

التأكّد من أخذ المطاعيم واللقاحات الوقائية.

الحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل اليدين بين الحين والآخر.

الانتباه إلى نظافة الأطعمة والمشروبات.

تجنّب مشاركة الحاجيّات الشخصيّة، مثل مشط الشعر والفرشاة.

الابتعاد عن ملامسة الحيوانات البريّة.

المحافظة على صحة الأوعية الدموية

الأوعية الدموية

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مد الجسم بكميةكافية من الماء، وتناول النظام الغذائي الصحي ، لهما تأثير مفيد على حالة الأوعية الدموية.

تجنب الشلل الطويل، مثل الوقوف أو الجلوس لفترة، وخاصة حالة وضع القدم إلى القدم.

خذي فترات راحة متكررة خلف المكتب، واستغليها للمشي لبضع دقائق.

استفيدي من الامتيازات الخاصة بالحوامل، و اطلبي المرور في قائمة الانتظار في المتجر أو عند الطبيب.

ممارسة الأنشطة الرياضيّة بمعدل لا يقلّ عن 150 دقيقة أسبوعياً، ويمكن تقسيم هذه المدّة على مدار الأسبوع، والالتزام بـ20 دقيقة يومياً من الرياضة، ولممارسة الرياضة بشكل أكثر متعة وسهولة، يمكن زيادة وقت الممارسة تدريجياً، والاستمرار حتّى الوصول إلى 30-60 دقيقة يومياً.يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب، مع التعرّض للضغوط النفسية والقلق، ونوبات الغضب، ويمكن تخفيفها:في دراسة نشرت عام 2022؛ أشارت إلى أنّ اقتناء حيوان أليف، يَعود بالكثير من الفوائد على صحة القلب، ومنها:تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب الشريانية. انخفاض معدلات الوفاة جرّاء الجلطات والنوبات القلبية، بجانب انخفاض نسب الكولسترول والدهون الثلاثية.يُقيّم الطبيب خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال عدّة عوامل، ومنها:ترتبط زيادة الوزن بارتفاع مستوى الكولسترول، والإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وتعد جميعها من عوامل الإصابة بأمراض القلب، وعموماً؛ يُوصى بممارسة الرياضة وتوزيع الحصص الغذائية على النحو الآتي:الإصابة بالعدوى يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن، ثمّة العديد من التوصيات للحفاظ على صحة القلب ومنها:للتعامل بشكل صحيح مع صحة الأوعية الدموية ، فهناك ضرورة للتعرف إلى أسباب هشاشتها، وما وراء زيادة خطر الإصابة بتمزقها أثناء الحمل.علمياً، يزداد حجم الدم الذي يدور في الجسم بشكل كبير خلال فترة الحمل؛ حيث يقوم الجهاز الدوري بتزويد الرحم والمشيمة والجنين المتنامي خلال هذا الوقت.و لاستيعاب هذا الدم الزائد ، تتمدد الأوعية الدموية وبالتالي يمكن أن تصبح أكثر هشاشة، و من أجل تقليل مخاطر انفجار الأوعية الدموية أثناء الحمل، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر بشكل خاص.يرجع ضعف الأوعية الدموية إلى زيادة إنتاج هرمون الاستروجين خلال فترة الحمل، مما قد يكون له تأثير على التسبب في ضعف الأوعية الدموية، والذي يمكن أن يظهر على شكل شعيرات دموية مكسورة، ولمنع تكسر الشعيرات الدموية أثناء الحمل هناك عدة طرق لحمايتها :عليكِ بحماية البشرة من الشمس، أو الريح، أو التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.تجربة مستحضرات التجميل المتخصصة؛ لتهدئة وتقوية جدران الأوعية الدموية الشعرية.استشارة أخصائي؛ فقد يوصي بأدوية تغلق الأوعية الدموية، وذلك إذا كانت التغييرات مصحوبة بألم.أن تكون الحامل على دراية بمنتجات وعلاجات الرعاية التي قد تؤثر على تمدد الأوعية الدموية، ما يساعدها على اتخاذ خيارات جيدة.عدم استخدام التقشير الحاد والخشن أثناء الحمل، وذلك بسبب زيادة حساسية الجلد والميل إلى توسع الأوعية الدموية.استخدام التقشير الإنزيمي المصمم للبشرة الحساسة، إذا أرادت الحامل التعامل مع مستحضرات التجميل التي تقشر وتزيل البشرة الميتة، إلى جانب عدم تعريض الجلد للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، والتخلي عن الحمامات الساخنة أثناء الحمل.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذاالعلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.