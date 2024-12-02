الامارات | البداية بـ «يوسف وشما».. مستشفيات أبوظبي تستقبل 5 مواليد في الساعات الأولى من عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تباشير الساعات الأولى من عيد الاتحاد الـ 53، استقبلت مستشفيات أبوظبي 5 مواليد جدد، نثروا الفرحة والسعادة وضاعفوا فرحة هذا المناسبة الوطنية الهامة، بين أسرهم وذويهم، وقد تم الاحتفاء بالمواليد الجدد وذويهم من قبل الطواقم الطبية بالمستشفيات بالورود والحلوى ابتهاجاً بهذا الحدث المتميز والسعيد.

وتفصيلاً، كانت الولادة الأولى بمستشفى برجيل في أبوظبي، حيث ولد الطفل يوسف لزوجين إماراتيين، مع دقات الساعة 12 صباحاً، ووزنه 2.70 كجم، وأكد الزوجين طلال الملا، وخولة محمد، شعورهما بالفخر لقدومه في هذا التاريخ ، كما ولدت الطفلة شما، لزوجين إماراتيين أيضاً، محمد النقبي ونورة البلوشي في الساعة 12:05 صباحًا، بوزن 2.88 كجم، وقد عبر الأب والأم عن سعاتهما الكبيرة بأن تحمل مولودتهما الأولى، في ذكرى الاتحاد ليكون الاحتفال سنوياً احتفالان.

وفي مدينة برجيل الطبية وصلت الطفلة ميمونة شودري، المولودة لزوجين بنغاليين موسامات فرزانا وزيد الدين شودري ، في الساعة 1 صباحًا، ووزنها 2.7 كجم. وتعتبر الطفلة الثالثة للزوجين، وفي الساعة 1.40 صباحًا، وُلد الطفل (اثانج) لزوجين من الهند.

فيما احتفل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، باستقبال مولودة جديدة لأسرة هندية، في تمام الساعة 4:17 صباحاً بوزن بلغ 3.08 كيلوغرام وقد أطلقت عليها اسرتها اسم سويثا.

وقالت نورة البلوشي والدة الطفلة شما: "لقد اخترنا اسم "شما" لابنتنا الأولى لأنه يحمل أهمية خاصة داخل المجتمع الإماراتي، "إخوان شما"، يرمزون إلى الهيبة والفخر والفزعة وكل الصفات الطيبة والأصيلة التي يتحلى بها الشعب الإماراتي التي يتميز بها، ويعتبر هذا الإسم جزء لا يتجزأ من ثقافتنا، نحن سعداء بوصول طفلتنا في هذه المناسبة السعيدة التي يعتز بها جميع الإماراتيين، وهو يوم يتم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد".

فيما أكدت الفرق الطبية المشاركة في عمليات الولادة، أن الترحيب بالمواليد في عيد الاتحاد تعتبر لحظة فخر ولا تُنسى بالنسبة لهم حيث تحتل دولة الإمارات مكانة خاصة في قلوب كل من يعيش على أرضها، مشيرين إلى ميلاد أطفال جدد مع اللحظات الأولى لعيد يضيف بهجة فريدة إلى احتفالاتهم بهذه المناسبة الوطنية الهامة، خاصة مشاهدة السعادة والفخر على وجوه العائلات وهم يرحبون بأطفالهم الصغار.