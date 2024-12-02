الامارات | حاكم أم القيوين: عيد الاتحاد يجسد مسيرة حافلة بالتضحيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ 53 تعزز روح الاتحاد في نفوسنا، وتجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة الإرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53: " إنه يوم نعبّر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته الإمارات وقادتها الكرام وشعبها العزيز من نهضة شاملة حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً وصرحاً قوي الأركان، جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير وإعجاب لما حققته من مكتسبات وإنجازات سياسية واقتصادية وعلمية وعملية، جعلتها في مصاف الحضارات الإنسانية الزاهرة".

وأوضح صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن الامارات تعيش هذه الأيام احتفالات عيد الاتحاد، وهي مناسبة نستذكر فيها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فقد أنجز حلم الوحدة على يديه، وبتوفر الإرادة السياسية والرؤية الصائبة لإخوانه المؤسسين، لتمثل دولتنا الاستثناء في التاريخ العربي المعاصر، باعتبارها الحالة الأنجح، والنموذج الأكثر تماسكاً، وتجانساً، واستقراراً، وازدهاراً.

وأضاف سموه أن دولتنا بقيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، يحملون راية الاتحاد المباركة لبناء مجدها وحضارتها ونهضتها في المجالات كافة، ويحققوا تطلعات وطموحات شعب الإمارات في العزة، والكرامة، والرخاء، والسعادة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تنطلق نحو العقود المقبلة عاقدة العزم على أن تكون الأفضل في مختلف المجالات، وأن يكون مستقبلها الأكثر تقدماً وإشراقاً على مختلف المستويات، تستمد من إنجازاتها التنموية الكبرى القوةَ والثقة، وتتخذ من مخزون حكمتها وقيمها الأصيلة زاداً للمسيرة، لكتابة فصل جديد في كتاب ريادتها الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات.

ورفع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وشعب الإمارات بهذه المناسبة المجيدة، داعياً الله تعالى أن يحفظ الوطن ويُديم عليه الأمن، والأمان، والعزة والرفعة.