شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المدير التنفيذى لمبادرة صحة المرأة توضح أهم طرق الوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نوران حسين رئيس أطباء أشعة الثدى، ونائب المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لـ صحة المرأة، خلال مؤتمر صحفى عن إنجازات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن هناك عوامل تؤدى إلى الإصابة بالسرطان، موضحة أن بعض هذه العوامل معتمدة وحذرت منها منظمة الصحة العالمية، وبعضها طبقا للدراسات التى نشرت عنها.

وأضافت أن الاسبرتام وهو من المحليات الصناعية ثبت إنه يؤدى إلى الإصابة السرطان واللحوم المصنعة والكحوليات والتدخين والتغذية غير الصحية والإفراط فى الدهون والسكريات والذى يؤدى إلى السمنة، بالإضافة إلى عدم الحركة والتوتر وعدم النوم الجيد، وعدم المحافظة على مستوى فيتامين د فى المستوى الطبيعى بالجسم، مؤكدة، أن كل هذا العوامل تؤدى إلى الإصابة بـ السرطان.

وأشارت إلى أن الرائدات الريفيات لهن دور فى توعية السيدات فى الريف للإقبال على الفحص والتوجه إلى الوحدة الصحية للكشف المبكر وعدم الخوف من سرطان الثدى، مضيفة، نحن نتعامل مع كل حالة على حدة، ونحن ندعم المرأة منذ بدء مرحلة الكشف وحتى بداية العلاج وكل هذا يتم فى المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وقالت، إننا تعاقدنا لتوفير 90 جهاز ماموجرام للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، منهم 80 جهاز حديث و10 أجهزة أحدث الأجهزة على مستوى العالم تعتمد على الصبغة والصور ثلاثية الأبعاد، موضحة أن محافظات الصعيد من أولوياتنا، مشيرة إلى أننا لدينا وحدة متنقلة فى سوهاج لخدمة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى.

حضر المؤتمرعدد من الصحفيين العرب والأجانب من المغرب وليبيا والجزائر وتونس.