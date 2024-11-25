شكرا لقرائتكم خبر عن مخدر الماجيك المشروم.. تأثيرات على القلب تصل للغيبوبة وتهديد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت وزارة الداخلية المصرية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة من ضمنها مخدر "الماجيك مشروم"، حيث قام العنصر الإجرامي بزراعة "المشروم المخدر" من خلال بذور جلبها من الخارج ويتم ترويجه عن طريق "تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة".



فى السطور التالية نقدم أضرار مخدر الماجيك مشروم، وفقا لتقرير المنشور في موقع "ADF"

ما هو مخدر الماجيك مشروم؟

السيلوسيبين أو الماجيك مشروم هو عبارة عقاقير مخدرة، وتؤثر على جميع حواس الجسم، بالإضافة إلى تغير تفكير الشخص، وإحساسه بالوقت والعواطف، ويمكن أن تتسبب العقاقير المهلوسة في هلوسة الشخص، ورؤية أو سماع أشياء غير موجودة أو مشوهة.



ما هو شكل الماجيك مشروم؟

شبيه بالمشروم أو الفطر العادي إلى حد كبير، وهناك العديد من أنواع الماجيك مشروم فالأكثر شيوعًا في أستراليا تسمى القمم الذهبية يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا للإنسان وقد تؤدي إلى الوفاة.

ويمكن أن تأتي أيضًا على شكل مادة مجففة في كبسولات، و يظهر السيلوسيبين الاصطناعي على شكل مسحوق أبيض يمكن معالجته في شكل أقراص أو كبسولات أو إذابته في الماء .

الماجيك مشروم؟

يتم تناول المشروم السحري مخلوطًا بالشاي أو بالشوكولاتة.

ما هي أضرار وتأثيرات الماجيك مشروم على الجسم؟



تبدأ تأثيرات الماجيك مشروم مع أول 5-10 دقائق عند تناوله كشوربة أو شاي ويمكن أن تستمر لمدة أربع إلى ست ساعات تقريبًا .

وخلال هذا الوقت، يتعرض الشخص للشعور بهذه الأعراض، ومنها:

-النشوة

-تغير في الوعي والمزاج والفكر والإدراك

-اتساع حدقة العين

-تغيرات إدراكية، مثل الهلوسة البصرية والسمعية.

-عدم ارتياح في المعدة وغثيان

-الصداع

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

-ارتفاع درجة حرارة الجسم

-التنفس بسرعة

-القيء

-احمرار الوجه والتعرق والقشعريرة.



كما قد يؤدى إلى ظهور أعراض تهدد الحياة، وإذا تم تناول كمية كبيرة فقد يعاني الشخص من:

-القيء

-إسهال

-ضعف العضلات

-الذعر أو جنون العظمة

-ذهان

-النوبات

-غيبوبة.

-هلوسة شديدة

-قلق

- الخوف.