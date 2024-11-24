للحفاظ على صحة أسنان أطفالك.. اتبع هذه النصائح فورا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وجهت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، عددا من النصائح الطبية للحفاظ على صحة أسنان الأطفال.

وذكرت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه للحفاظ على صحة أسنان الطفل يجب اتباع الآتي:

* تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يومياً باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بإشراف الوالدين.

* استخدام الخيط السني مرة واحدة يومياً.

* استبدال فرشة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو عندما تتلف شعيرات فرشاة الأسنان.

* تناول الطعام الصحي والحد من السكريات بين الوجبات واستبدالها بالفواكه.

* تجنُّب الحلويات التي تلتصق بالأسنان لصعوبة تنظيفها.

* زيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات بشكل منتظم.

من جانب آخر كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يهتمون بتنظيف أسنانهم أقل عرضة لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض مناعي مزمن.

وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة عن طريق متابعة 19 شخصًا، تم تشخيص 5 منهم بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

Copy URL URL Copied