شكرا لقرائتكم خبر عن العفن الأسود على البصل يهدد صحتك.. كيف تتخلص منه وتحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

من الشائع وجود عفن أسود أو بقع داكنة على البصل، والكثير من الناس لا يعرف مخاطر هذه البقع السوداء، حيث ينصح الخبراء بعدم تناولها لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى، والأخطر من ذلك، الفشل الكلوي، إلى جانب الحساسية المتكررة والحمى والصداع واحتقان الأنف، في هذا التقرير نتعرف على طرق التخلص من العفن، الذي يسببه Aspergillus Niger - وهو فطر شائع يوجد في التربة.

يعد البصل من بين المكونات الأكثر استخدامًا في المطبخ، حيث يتم طهي الوجبات باستخدامه، والبصل مليء بالفوائد الصحية التي تشمل تقليل خطر الإصابة بالسرطان المروع وتعزيز نمو الشعر والجلد الصحي.

ومع ذلك، في كثير من الأحيان قد تلاحظ العفن الأسود المترب على الغلاف الخارجي للبصل، يسببه Aspergillus Niger - وهو فطر شائع يوجد في التربة؛ يمكن أن يكون سامًا.

ما هو فطر Aspergillus niger؟

وفقًا للأبحاث، يمكن أن يُعزى فطر Aspergillus niger إلى سبب بعض حالات الالتهاب الرئوي وهو أيضًا العامل المسبب للعفن الأسود على السطح الخارجي لبعض الأطعمة مثل المشمش والبصل والعنب وما إلى ذلك - مما يجعله كائنًا مفسدًا للطعام.

يقول العلماء إن اسم Aspergillus يأتي من الكلمة اللاتينية aspergillum - والتي تُترجم تقريبًا إلى رشاش الماء المقدس - في إشارة إلى شكل هذه الرشاشات التي تشبه إلى حد كبير كيف تظهر هذه الفطريات عند رؤيتها تحت المجهر.

الآثار الجانبية الشديدة لفطر Aspergillus niger

يحتوي Aspergillus niger على العديد من السلالات التي يتراوح طولها بين 900-1600 ميكرومتر، مع قياس الأبواغ الكروية الخشنة من 3 إلى 5 ميكرومتر.

يقول الخبراء إن بعض سلالات هذا العفن معروفة بإفرازها للسموم التي تسبب تسمم الكلى والأورام الكلوية في مجموعة متنوعة من أنواع الحيوانات وقد تشكل خطراً محتملاً على صحة الإنسان من خلال استهلاكها.

يتم إطلاقها بواسطة أنواع الفطريات Aspergillus و Penicillium. على سبيل المثال، يعد Ochratoxin A كائناً حياً مشكلة أثناء التخزين بالجملة للحبوب إذا كانت الظروف رطبة أو مبللة بأي شكل من الأشكال.

وفقًا للخبراء، ينتج العفن أيضًا حمض الأكساليك، الذي يسبب نقص الكالسيوم في الدم والفشل الكلوي، بصرف النظر عن إتلاف الخلايا العصبية.

تشير الأبحاث إلى أن العفن الأسود في البصل يمتلك سمية يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية مثل القيء والغثيان والصداع وآلام المعدة والإسهال.

كيف تتخلص من العفن الأسود على البصل؟

للتخلص من العفن الأسود على البصل، يمكنك تقليم المناطق المصابة قبل تناوله - ولكن فقط إذا لم يتأثر البصل بالكامل.

يقول الخبراء أنه عندما يصبح العفن ملحوظاً على سطح البصل أو أي خضار آخر، فهذا يعني أن الجذور المجهرية انتشرت بالفعل في جميع أنحاء البصل.

تظل هذه المناطق المصابة غير مرئية للعين المجردة، في حين قد يبدو باقي البصل نظيفًا.

في حين أن العفن بكميات قليلة قد لا يكون قاتلاً، فإن تناول البصل ذو البقع السوداء بانتظام يمكن أن يؤدي إلى التلوث المتبادل، مما يؤدي إلى التهابات خفيفة.

كيف تخزن البصل بشكل صحيح؟

يقول الخبراء أنه نظرًا لأن معظم مسببات الأمراض تتكاثر في ظروف دافئة ومريحة ورطبة، فمن الأفضل تخزين البصل الكامل في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

كما يُنصح أيضًا بإبعاد البصل عن الضوء، مما قد يمنحه إشارة إنبات ويؤدي إلى إنباته.

لف دائمًا نصف بصلة متبقية بإحكام في غلاف بلاستيكي واحفظه في الثلاجة

يمكن تخزين البصل المفروم بنفس الطريقة ويمكن أيضًا تجميده في كيس.

يجب أن يستمر البصل الكامل المخزن في مكان بارد وجاف لمدة أسبوعين على الأقل.