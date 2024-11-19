صحة ورشاقة

وزارة الصحة توضح متى يجب تناول المضاد الحيوى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائل

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 04:22 م

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك ،اليوم الثلاثاء، إنفوجراف بعنوان "لا تتوقف عن العلاج".

 

وأكدت علي ضرورة تناول المضاد الحيوي وفقًا للمدة التي حددها الطبيب، وذلك من أجل القضاء علي العدوي.

 

ولكن حذرت الوزارة من تناول المضاد الحيوي بدون أستشارة الطبيب، لأن ذلك يتسبب في مقاومة مضادات الميكروبات، فيؤدي ذلك إلى عدم استجابة البكتيريا للأدوية ويصبح علاج العدوى صعبًا.

الصحة
إنفوجراف وزارة الصحة

 

الصحة

إنفوجراف وزارة الصحة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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