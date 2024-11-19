شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح متى يجب تناول المضاد الحيوى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك ،اليوم الثلاثاء، إنفوجراف بعنوان "لا تتوقف عن العلاج".

وأكدت علي ضرورة تناول المضاد الحيوي وفقًا للمدة التي حددها الطبيب، وذلك من أجل القضاء علي العدوي.

ولكن حذرت الوزارة من تناول المضاد الحيوي بدون أستشارة الطبيب، لأن ذلك يتسبب في مقاومة مضادات الميكروبات، فيؤدي ذلك إلى عدم استجابة البكتيريا للأدوية ويصبح علاج العدوى صعبًا.



إنفوجراف وزارة الصحة

إنفوجراف وزارة الصحة