تدشين ثلاث عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن تجمع القصيم الصحي ثلاث عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم، وذلك ضمن جهود التجمع لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية النفسية وضمان تكاملها مع مختلف التخصصات الصحية الأخرى، مع دعمها بكوادر طبية وفنية متخصصة ومؤهلة، لتلبية احتياجات المستفيدين.

وأوضح التجمع أن العيادات المدشنة تشمل عيادة النوبة الأولى للذهان، وعيادة اضطراب ثنائي القطب، وعيادة الفصام المقاوم، حيث تقدم هذه العيادات مجموعة شاملة من الخدمات العلاجية، من بينها الفحص والتشخيص الدقيق باستخدام أحدث الوسائل الطبية، والعلاج الدوائي المصمم لكل حالة لضمان أفضل النتائج، بالإضافة إلى العلاج النفسي السلوكي الذي يهدف إلى دعم الشفاء وتعزيز الصحة النفسية.

وأشار إلى أن العيادات توفر أيضًا خدمات الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لمتابعة حالة المرضى بدقة واستمرارية، مما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفعّالة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، مدعومين بفريق إداري لتنسيق المواعيد والإجراءات.

يذكر أن العيادات الخارجية في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم استقبلت منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2024م ما يزيد على 20,227 مستفيدًا ومستفيدة، قُدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة.

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