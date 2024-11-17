شكرا لقرائتكم خبر عن الدجاج أم البيض أيهما يحتوى على بروتين أكثر.. الإجابة ستصدمك! والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر كل من الدجاج والبيض من مصادر البروتين المركزة التي تحتوي أيضًا على مغذيات مهمة أخرى مثل الفيتامينات والمعادن، وفقًا للخبراء، على الرغم من أن الدجاج يحتوي على نسبة بروتين أعلى من البيض، إلا أنه يمكن استخدامهما لزيادة محتوى البروتين في نظامك الغذائي، بحسب موقع "تايمز ناو".

أيهما يحتوي على بروتين أكثر- الدجاج أم البيض

يعد كل من الدجاج والبيض من أكثر مصادر البروتين شيوعًا والتي يتم استهلاكها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وفقًا للخبراء، فإن كلا هذين الطعامين مغذيان للغاية مع مغذيات مهمة أخرى مثل الفيتامينات والمعادن التي تعتني بصحتك بشكل عام.

وتناول كميات كافية من الدجاج والبيض يوميًا يمكن أن يساعدك ليس فقط على الشعور بالشبع، بل إن هذين النوعين من الدجاج والبيض يعززان أيضًا من تنظيم نسبة السكر في الدم، ويساعدان في إنقاص الوزن وإدارته، ويحافظان على صحة قلبك.

أيهما يحتوي على المزيد من البروتين؟

وفقًا لخبراء التغذية، إذا قارنت بين هذين المصدرين الأفضل للبروتين الحيواني، فإن الدجاج يحتوي على حوالي 30 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، بينما تحتوي البيض المطبوخ على 12.6 جرامًا من البروتين. وبالتالي، فهذا يعني أن الدجاج مصدر بروتين أكثر تركيزًا.

كما أن كلاهما معروف بكونه بروتينات "كاملة" - مما يعني أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية - والتي تساعد في تخليق البروتين في جسمك.

يقول الخبراء إن كلًا من الدجاج والبيض يتم هضمهما بشكل أفضل بكثير من البروتينات النباتية، مما يجعلهما مصادر عالية الجودة للتغذية التي يجب أن تتناولها يوميًا.

إن تناول الدجاج والبيض كل يوم يمكن أن يساعدك في بناء العضلات بسرعة وإنشاء الهرمونات والناقلات العصبية.

أيهما أفضل في الهضم؟

على الرغم من أن الدجاج يحتوي على بروتين أكثر من البيض، إلا أن الدراسات تقول إن البيض يهضم بشكل أفضل في جسمك.

وفقًا للخبراء، يهضم البيض بمعدل 97 % بينما يهضم الدجاج بمعدل 94 %، هذا يعني أن جسمك أكثر قدرة على استخدام الأحماض الأمينية في البيض من الدجاج.

ما الفوائد الصحية لتناول الدجاج؟

بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير نباتي، يعد الدجاج جزءًا أساسيًا من وجباتهم اليومية.

يحتوي الدجاج على عناصر غذائية مثل فيتامينات ب والحديد، ويمكن أن يساعدك في الوصول إلى وزن صحي حيث يحفز البروتين إطلاق وزيادة مستويات الهرمونات مثل الكوليسيستوكينين (CCK) والببتيد YY (PYY) والببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1 (GLP-1)، والتي تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

وأكد الخبراء إن هذه الهرمونات ترسل إشارات إلى دماغك لمساعدتك على التوقف عن الأكل، كما يخفض البروتين مستوى هرمون الجريلين - وهو هرمون يحفز شهيتك.

كما يدعم الدجاج التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، ويبطئ عملية الهضم مما يضمن امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم بشكل صحيح.

الفوائد الصحية لتناول البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين ب12 والكولين، بالإضافة إلى البروتين. يساعد الاستهلاك المنتظم للبيض على تحسين تكوين الجسم عن طريق زيادة كتلة العضلات وتقليل كتلة الدهون. كما أنه يحسن مؤشرات صحة القلب المهمة مثل مستويات الكوليسترول الحميد وضغط الدم.

وفقًا لأخصائيي التغذية، فإن تناول البيض يزيد من تغذية نظامك الغذائي من خلال توفير السيلينيوم، وهو أمر جيد أيضًا لصحة قلبك.

أيهما أفضل - الدجاج أم البيض؟

يقول الخبراء إنه على الرغم من أن الدجاج والبيض صحيان بنفس القدر ولهما تأثير إيجابي على جسمك - إلا أن الدجاج مصدر أكثر تركيزًا للبروتين.

وعندما يتعلق الأمر بأولئك الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول، يوصي الأطباء بضرورة الحد من تناولهم للبيض.

يمكنك أيضًا التحول إلى تناول مصادر البروتين النباتية جنبًا إلى جنب مع الدجاج إذا كنت تخطط لتجنب البيض.

