ما هو وحام الدورة الشهرية وكيف تفرقين بينه وبين وحم الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - لا يمكن أن تصدق معظم النساء أن هناك ما يعرف علميًا بظاهرة وحم ما قبل الدورة الشهرية، ويعتقدن أن الوحم يرتبط بأعراض الحمل الأولية والمبكرة، ولكن الحقيقة أن هناك أعراضًا تسبق الدورة الشهرية تشبه أعراض الحمل وتخلط النساء بينها، ولذلك فيجب على المرأة أن تتعرف عليها لكي تعرف إذا كانت في حالة حمل أم لا خصوصًا أن بعض النساء يلجأن لتناول بعض العقاقير المسكنة لتقليل آلام ما قبل الدورة الشهرية، وفي حال وجود الحمل فهذه المسكنات قد تكون ضارة بالجنين الذي لا زال في أطواره الأولى، وأيضًا هناك بعض الأدوية المسكنة للألم قد تسبب الإجهاض لأنها مسيلة للدم في نفس الوقت.

يجب عليك ان تهتمي بالتفريق بين ما يعرف بوحم الدورة الشهرية وبين أعراض حملك المبكرة، والتي من ضمنها حدوث الوحم ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة ماجدة بكر، حيث أشارت إلى طرق تفرقين بها بين وحم ما قبل الدورة الشهرية ووحم الحمل، وتعريف وحم ما قبل الدورة الشهرية وطرق التعامل مع كل منهما في الآتي:

ما هو وحم الدورة الشهرية؟

الدورة الشهرية



توقعي أن تصابي بأعراض تشبه أعراض الحمل المبكرة والأولية، وذلك قبل موعد دورتك الشهرية، ولكن هناك فروقًا بسيطة بينها وعليك أن تتخذي عدة تدابير لكي تتأكدي إن كنت مقبلة على الحمل أم لا، حيث إن وحم الدورة الشهرية وما قبلها يرتبط بتغيرات هرمونية مثله مثل الحمل تمامًا، ولذلك فمن الطبيعي أن تتوقعي حدوث تغيرات جسمانية ونفسية لديك ويطلق على هذه الأعراض وحم الدورة الشهرية أو ما يعرف بمتلازمة ما قبل الحيض، وهي متلازمة ترتبط بتبدلات هرمونية، حيث يحدث لديك اختلال في التوازن الهرموني بين هرموني الإستروجين والبروجسترون، وكلما كانت نسبة الارتفاع في معدل هرمون البروجسترون أكبر لديك كانت الأعراض المصاحبة لما قبل الحيض أكثر بسبب حساسية الجسم عمومًا تجاه المعدلات الطبيعية لهذا الهرمون خلال فترة الدورة الشهرية.

أعراض وحم ما قبل الدورة الشهرية

آلام الدورة الشهرية

لاحظي أنك سوف تصابين بحالة من الشراهة لتناول الحلويات والنشويات، وتشعرين برغبة في تناول كمية كبيرة منها على عكس الحمل، حيث تشعر الحامل برغبة في تناول الموالح ولكنك في أثناء إصابتك بمتلازمة ما قبل الحيض لن تصابي برغبة في تناول اكلات أو أشياء غير مألوفة، فكل ما ترغبين به هو تناول بعض الحلويات والشوكولاتة؛ لأنها ترفع هرمون السعادة لديك.

توقعي أن تصابي بحالة من العصبية والاكتئاب والتوتر والشعور بالحزن المبالغ فيه، والميل إلى البكاء غير المبرر، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التي تصيبك قبل بدء أول أيام الدورة الشهرية، وكل ما تريدينه أن يتفهم المحيطون بك حالتك وخصوصًا الزوج، كما أن مثل هذا الشعور يصاحب الحامل في شهور حملها الأولى إضافة لما يعرف بقلق الحمل أي القلق من مسئولية الأمومة ومتاعب الولادة.

لاحظي أن حالة من الميل للغثيان سوف تصاحبك بسبب الاختلال الهرموني، وقد يحدث أن تقومي بالتقيؤ فعلاً، وذلك قبل نزول الدورة الشهرية بدقائق، وهذا العرض يختلف تمامًا عن أعراض الحمل التي يكون الغثيان الحملي مستمرًا وقليلًا ما يحدث التقيؤ، وسوف تلاحظين أنك سوف تفرغين ما في جوفك لمرة واحدة فقط ثم تعود الأمور إلى طبيعتها من حيث استقرار جهازك الهضمي.

توقعي أن يحدث لديك زيادة في الوزن وشعور بالانتفاخ بسبب احتباس السوائل في الجسم، وسوف تنتهي هذه الأعراض مع بدء اول ايام دورتك الشهرية.

توقعي ان يظهر لديك بعض الضعف في الانتباه و وتقل قدرتك على التركيز، مع الإصابة بنوبات من الصداع الشديد، إضافة لإصابتك باضطرابات في النوم والشعور بالأرق، وقد يحدث العكس فتصابين بحالة من النوم الكثير وعدم القدرة على البقاء مستيقظة طويلًا، وذلك بسبب الخلل الهرموني لديك.

لاحظي أن هناك بعض البثور التي تعرف بحب الشباب سوف تظهر على بشرتك، حيث إن التغيرات الهرمونية التي تصيبك تعمل على تحفيز الغدد الجلدية إلى إنتاج نسبة إضافية من المادة الزيتية التي تتسبب في انسداد المسامات الجلدية.

لاحظي حدوث ألم في الظهر بالإضافة لآلام العظام والمفاصل وكذلك الشعور بالاحتفان في الثدي وحساسية المنطقة عند لمسها والشعور بنخزات سرعان ما تزول.

أعراض وحم الحمل المبكرة

فحص حمل منزلي

لاحظي أنك سوف تصابين بتغيرات نفسية ومزاجية مع حدوث الحمل، وسوف تصابين في البداية بأعراض التعب والخمول والشعور العام بالإرهاق والرغبة في النوم والنعاس الشديد، وفقدان التوازن، وقد لوحظ أن الرغبة في النوم والشعور بالنعاس تزداد أكثر في حال الحمل ببنت.

توقعي أن تصابي بألم طفيف في أحد المبيضين أو كليهما إضافة لشعورك بألم خفيف في الظهر نتيجة لنزول البويضة من المبيض إلى الرحم، كما أنك من الطبيعي أن تلاحظي ظهور علامة وهي نقطة من الدم تنزل ثم تتوقف، ولا يستمر النزول على خلاف الدورة الشهرية وهي ناتجة عن انغراس البويضة في جدار الرحم.

لاحظي أنك سوف تصابين بحالة من الانتفاخات والغازات والشعور بثقل في البطن وحركة أمعاء سريعة بسبب ارتفاع معدل هرمون البروجسيترون الذي يؤثر على عملية الهضم.

توقعي أن تشعري بكتلة تحت الإبط وكذلك ظهور تجمع دموي يكون لونه مائلًا إلى اللون الوردي في مكان ما في جسمك، إضافة إلى حبس السوائل وتورم الأطراف مع كثرة التبول وظهور رغبة ملحة في دخول الحمام، مع حدوث التهابات في المسالك البولية في بعض الأحيان؛ نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم مع حدوث الحمل.

نصائح هامة لتقليل أعراض وحم ما قبل الدورة الشهرية

اهتمي بممارسة الرياضة وبعض التمارين المفيدة بحيث لا يقل المعدل اليومي عن نصف ساعة يوميًا ولمدة ثلاث مرات أسبوعيًا لكي تعززي من مناعتك وتنشطي جسمك وتعملي على تقوية عضلاتك وتحسين حالتك المزاجية.

احرصي على التغذية الصحية السليمة والمتوزانة، بحيث تحصلين على حصص يومية من البروتين، وكذلك الخضار والفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، حيث تبين أن نقص بعض الفيتامينات في الجسم يؤدي لزيادة حدة أعراض ما قبل الحيض بصورة كبيرة.

تجنبي الإكثار من تناول الملح في طعامك؛ لأنه يزيد من احتباس السوائل في الجسم، وتجنبي أيضًا الإكثار من شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وأيضًا حاولي تقليل نسبة الحلويات والسكر في طعامك؛ لكي لا تصابي بزيادة سريعة في الوزن.

اهتمي بممارسة الاسترخاء والتأمل والجلوس في مكان هادئ والبعد عن الضجيج، يفيدك كثيرًا في هذه الحالة ممارسة بعض تمارين اليوغا والتدليك والتنفس العميق.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.