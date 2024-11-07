شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات مبكرة مفاجئة لمرض الخرف والان مع تفاصيل الخبر

لا يقتصر الخرف على حرمان الناس من ذاكرتهم فحسب، بل إن الأبحاث لا تزال تظهر أن هذه الحالة المعقدة تتسم بعدد من الأعراض، وخاصة في البداية. ولكن ليس من السهل التعرف عليها دائمًا. وتكون بعض علامات التحذير المبكرة من الخرف خفية، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

العلامات المبكرة لمرض الخرف 1. الفشل في التعرف على السخرية والكشف عن الكاذبين

قد تعجبك أو لا تعجبك روح الفكاهة الساخرة، لكن السخرية جزء من الحياة. يقول الدكتور رانكين، الذي كشفت أبحاثه أن الأشخاص المصابين بالخرف الجبهي الصدغي ومرض الزهايمر يميلون إلى صعوبة فهم السخرية ، إن هناك سمة غير عادية أخرى للخرف وهي أن المصابين باضطراب الجبهي الصدغي لا يستطيعون معرفة ما إذا كان شخص ما يكذب.

2. السقوط بشكل متكرر

هل تتعثر باستمرار على قدميك؟ يسقط الجميع من وقت لآخر، لكن السقوط المتكرر قد يكون إشارة مبكرة لمرض الزهايمر ، وجدت إحدى الدراسات أن كبار السن الذين يصابون لاحقًا بمرض الزهايمر هم أكثر عرضة للسقوط والتعرض لحوادث أخرى في السنوات التي تسبق تشخيصهم مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مرض الزهايمر.

3. تجاهل القانون والأعراف الاجتماعية الأخرى

يفقد بعض المصابين بالخرف إحساسهم بالمعايير الاجتماعية. ووفقًا للأبحاث، فإن سرقة المتاجر، واقتحام منازل الآخرين، والسلوكيات الشخصية غير اللائقة مثل التعليقات أو الأفعال الجنسية، وحتى السلوك الإجرامي، كلها تشكل قائمة الأعراض للخرف.

4. يحدق الشخص بنظرة "منخفضة" ويواجه صعوبة في القراءة

"التحديق المنخفض" هو المصطلح السريري لأعراض الخرف التي تغير قدرة الأشخاص على تحريك أعينهم بشكل طبيعي. ونحن جميعًا نحرك أعيننا ونتتبعها كثيرًا". لكن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الخرف المبكرة يبدو أنهم يحدقون كثيرًا. وقد يتخطون السطور عندما يحاولون القراءة. هذه واحدة من علامات الخرف التي قد لا يكون الشخص المصاب بالخرف على دراية بها تمامًا، على الرغم من أن الأشخاص من حوله ربما يكونون على دراية بها.

5. يأكلون أشياء غير غذائية وأطعمة فاسدة

من العلامات المبكرة المدهشة للخرف تناول أشياء غير غذائية أو أطعمة فاسدة. ويرجع هذا جزئيًا إلى أن الشخص ينسى ما يجب فعله بالأشياء الموجودة أمامه. على سبيل المثال، قد يحاول الأشخاص المصابون بالخرف تناول زهرة من مزهرية على طاولة مطعم لأنهم "يعلمون أنهم هناك لتناول الطعام ولكنهم لا يعرفون ماذا تفعل الزهرة هناك".

6. الارتباك حول استخدامات الأشياء

من وقت لآخر، يجد معظم الناس أنفسهم يبحثون بشكل يائس عن الكلمة الصحيحة. في الواقع، إن الفشل في العثور على الكلمة التي تفكر فيها أمر شائع بشكل مدهش وليس بالضرورة علامة على الخرف، ومن الغريب أن الأشخاص الذين يفقدون هذه المعرفة يمكن أن يكونوا أكفاء للغاية في مجالات أخرى من حياتهم.

7. السلوك غير اللائق وفقدان التعاطف

إذا بدأ شخص ما، وهو شخص لطيف ومهذب ومتعاطف، في قول أشياء مهينة أو غير لائقة - ولا يُظهر أي إدراك لعدم ملاءمته أو قلق أو ندم بشأن ما قاله - فقد يُظهر علامة مبكرة على الخرف. في المراحل المبكرة من بعض أنواع الخرف، يمكن أن تشمل الأعراض فقدان القدرة على قراءة الإشارات الاجتماعية ، وبالتالي القدرة على فهم سبب عدم قبول قول أشياء مؤذية.

8. زيادة في السلوكيات القهرية والطقوسية

من علامات الخرف التي لا يتوقعها معظم الناس الحاجة إلى إتمام طقوس متطرفة أو سلوكيات قهرية. والكثير من الناس لديهم عادات غريبة ويحبون القيام بالأشياء بطريقة معينة". قد تكون هذه العادات ضمن النطاق الطبيعي، لكن الاكتناز المفرط أو الطقوس التفصيلية أو السلوكيات القهرية، مثل عندما يشتري الشخص كتاب ألغاز الكلمات المتقاطعة في كل مرة يذهب فيها إلى المتجر حتى لو كان لديه مئات منها، يمكن أن تكون أعراض الخرف.

9. صعوبة إدارة الأموال

من العلامات المبكرة الكلاسيكية لمرض الزهايمر صعوبة إدارة الأموال بشكل متزايد. قد يبدأ هذا بصعوبة في موازنة دفتر الشيكات أو مواكبة النفقات أو الفواتير، ولكن مع تقدم المرض، غالبًا ما يتم اتخاذ قرارات مالية سيئة في جميع المجالات.

ورغم أن العديد من الناس يتجاهلون هذه الأعراض باعتبارها جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، فإنهم لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. ونميل إلى ربط الشيخوخة بفقدان العقل. وهذا ليس شيخوخة صحية بل هو مرض".

10. صعوبة تكوين الكلمات للتحدث

يقول رانكين إنه عندما يتوقف الأشخاص الذين كانوا يجيدون التحدث بطلاقة ويستطيعون التحدث بسلاسة عن قدرتهم على إنتاج اللغة بهذه الطريقة، فقد يكون هذا علامة على الخرف. وعلى الرغم من هذه الأعراض، فإن المرضى غالبًا ما يكونون واضحين تمامًا في مجالات أخرى. يمكنهم إدارة الأعمال، أو إدارة أسرهم، أو الرسم بشكل جميل، لكنهم يعانون من صعوبة متزايدة في التحدث.