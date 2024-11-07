أسباب وأعراض متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 05:53 صباحاً - يعد الحمل هي الفترة التي يمر فيها جسم المرأة بالعديد من التغيرات المختلفة والتي تزيد من المعاناة من بعض الأمراض، مثل متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط والتي تصاب بها الحامل نتيجة الأنخفاض المفاجئ لضغط الدم بسبب ضغط الوريد الأجوف السفلي من رحم الحامل.

وتظهر المتلازمة في الأشهر الأخيرة للحمل ، وتصاب الحامل ببعض الأعراض مثل التعرق الشديدوالدوخة وتسارع ضربات القلب . للحامل إليك وفقا لموقع "هيلث لاين" أسباب وأعراض متلازمة انخفاض ضغط الدم أثناء الاستلقاء للحامل وكيف يمكن علاجها.

ما هي متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط للحامل؟

متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط للحامل - الصورة من موقع AdobeStock

تعد تلك المتلامة هي حالة ينخفض فيه ضغط الدم لدى النساء الحوامل إلى ما دون المستويات الطبيعية عندما يستلقين على ظهورهن وتحدث هذه الظاهرة لأن الرحم يضغط على الوريد الأجوف السفلي والشريان الأورطي، مما يقلل من كمية الدم الوريدي العائد ومعه ضغط الدم مما قد يشكل خطورة على الحامل وعلى الجنين في الرحم.

يجب أن يكون الانخفاض في ضغط الدم بين 15 و30 ملم من الزئبق (مم زئبق) وتعد تلك المتلازمة هي الأكثر شيوعًا بعد الثلث الثاني من الحمل ويعاني منها ما يصل إلى 15٪ من النساء الحوامل.

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أسباب متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط للحامل

هناك العديد من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية إصابة المرأة الحامل بهذه المتلازمة ولكن يرجع السبب الرئيسي لهذه الحالة إلى الضغط على الأوعية الدموية مثل الشريان الأبهر مما يؤثر على تدفق الدم في جسم الأم فعندما تستلقي الأم على ظهرها، يضغط الجنين والرحم على منطقة البطن والعمود الفقري والشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أثناء الاستلقاء عند النساء الحوامل لأن كمية الدم التي يتم ضخها تتباطأ وتقل.

بينما تشمل عوامل الخطر الأخرى زيادة السائل الأمنيوسي وزيادة وزن الأم أو السمنة وحالات الحمل المتعددة، وإصابة الأم بأمراض القلب.

يبدأ انخفاض ضغط الدم أثناء الاستلقاء عادة في الثلث الثاني من الحمل، ومع ذلك، يمكن أن تحدث هذه الحالة أيضًا عند النساء في الثلث الثالث من الحمل .

أعراض متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط للحامل

تظهر أعراض متلازمة انخفاض ضغط الدم أثناء الاستلقاء عادة بعد 3 إلى 10 دقائق من استلقاء المرأة الحامل على ظهرها، ومع ذلك، فإنها تختفي عند تغيير طريقة الاستلقاء على جانبك وسيؤدي الانخفاض في ضغط الدم إلى تقليل ضخ القلب للدم وكذلك إمداد الأكسجين إلى الأعضاء المختلفة مما يمكن أن يسبب الأعراض التالية:

الشعور بالضعف والخمول.

الصداع.

شحوب الجلد.

الدوخة والغثيان.

التعرق الغزير.

صعوبة في التنفس.

انخفاض معدل ضربات القلب.

وفي الحالات الشديدة، قد تفقد المرأة وعيها لذلك، من الضروري التعرف على الأعراض في الوقت المناسب

مضاعفات متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط للحامل

الضغط على الأوعية الدموية يسبب انخفاض ضغط الدم - الصورة من موقع AdobeStock

الضغط على الأوعية الدموية قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم فقد يؤدي انقطاع تدفق الدم أو توقفه لفترة طويلة إلى حدوث مضاعفات أثناء الحمل، مثل:

تورم الجزء السفلي من الجسم.

البواسير.

الدوالي في منطقة الساق.

خطر جلطات الدم.

فقدان الوعي.

يتباطأ نمو الجنين.

نقص وصول الأكسجين للمشيمة.

زيادة خطر حدوث مضاعفات مثل ولادة جنين ميت ووفاة الأم.

علاج متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط لدى الحامل

يعد أفضل علاج لمتلازمة انخفاض ضغط الدم أثناء الاستلقاء هو تغيير طريقتك في الجلوس عند ظهور الأعراض، من الأفضل الاستلقاء على جانبك الأيسر مما سيمنع ضغط الوريد الأجوف ويحسن تدفق الدم.

قد يكون الاستلقاء على الجانب الأيمن مفيدًا أيضًا، إلا أن الكبد قد يعيق الرحم من تغيير مكانه، لذا قد تستغرق الراحة وقتًا أطول قليلاً. وتعد الأدوية ليست ضرورية لعلاج الحالة، ولكن من الأفضل دائمًا استشارة طبيب أمراض النساء في حالة استمرار الأعراض.

يمكن أن تظهر المتلازمة أيضًا أثناء المخاض ويجب على الطبيب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تفاقم الأعراض والطريقة المثالية هي توفير الأكسجين للأم ورفع رأسها، وقد تكون الولادة القيصرية الطارئة هي الحل الأفضل أيضًا.

تحتاج الأمهات الحوامل إلى تناول المزيد من الماء عندما يشعرن بالتعب أو الدوار أو الضعف لزيادة حجم الدم

الوقاية من متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط أثناء الحمل

هناك طرق للوقاية من متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط ومضاعفاتها وهي كالتالي:

تجنب الاستلقاء على ظهرك والأفضل للمرأة الحامل أن تستلقي على جانبها الأيسر بدءاً من الثلث الثاني من الحمل.

والأفضل للمرأة الحامل أن تستلقي على جانبها الأيسر بدءاً من الثلث الثاني من الحمل. رفع رأسك قليلاً عند النوم فوق مستوى قدميك، وبالتالي زيادة كمية الدم للوريد.

عند النوم فوق مستوى قدميك، وبالتالي زيادة كمية الدم للوريد. تجنب الوقوف لفترة طويلة لأنه قد يقلل أيضًا من تدفق الدم ويسبب الدوخة والإغماء

لأنه قد يقلل أيضًا من تدفق الدم ويسبب الدوخة والإغماء اليوغا أثناء الحمل تجلب فوائد كبيرة، إلا أنه من الأفضل تجنب بعض التمارين.

في النهاية متلازمة الاستلقاء الخافض للضغط أثناء الحمل هي مرض شائع تعاني منه ملايين النساء أثناء الحمل وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، إلا أنه من السهل تفادي الإصابة به فكل ما عليك فعله هو تجنب الاستلقاء على ظهرك لفترة طويلة.

ومع ذلك، إذا كانت الأعراض متكررة ، فيجب استشارة طبيب أمراض النساء لأن هناك أسباب أخرى يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم خاصة عند الاستلقاء، ويجب علاجها على الفور

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.