شكرا لقرائتكم خبر عن بتاخد مضاد حيوي .. ماذا يحدث لجسمك إذا لم تقم باكتمال جرعاته والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مضادات الميكروبات بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات - هي أدوية تستخدم للوقاية من الأمراض المعدية، ولذا يجب إكتمال الجرعات الموصوفة من قبل الطبيب.

يحذر الخبراء من توقف فجأة عن تناول المضادات الحيوية، قبل إكمال الدورة العلاجية التي وصفها لك الطبيب، فإنك قد تلعب لعبة محفوفة بالمخاطر مع صحتك، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

تُوصف المضادات الحيوية للقضاء على العدوى البكتيرية، ويجب تناولها حتى نهاية الدورة لضمان القضاء على جميع البكتيريا الضارة، فعندما لا تكتمل الدورة، قد تبقى بعض البكتيريا وتستمر في التكاثر، فالعدوى التي وصفت لها المضادات الحيوية قد لا يتم القضاء عليها بالكامل، مما يعني أن البكتيريا الضارة قد لا تزال موجودة في جسمك، وهذا يزيد من احتمالية استمرار العدوى أو عودتها".

فالشعور بالتحسن لا يعني دائمًا أن العدوى قد اختفت تمامًا، فمع مرور الوقت، تميل البكتيريا التي لا تزال حية إلى أن تصبح مقاومة لهذه المضادات الحيوية، وقد يؤدي هذا إلى جعل الأدوية أو المضادات الحيوية أقل فعالية بشكل كبير للاستخدام في المستقبل، وذلك في حالة عدم إكتمال دورة المضاد الحيوي.

ومن أضرار عدم إكتمال المضاد الحيوي خطر انتشار المرض والإصابة بأمراض خطيرة والإعاقة والوفاة، كما يستغرق الجسم وقتًا أطول للتعافي، وقد تنشأ مضاعفات من العدوى غير المعالجة، مثل الخراجات.

ولذا حث التقرير علي ضرورة إكمال دورة ومدة المضاد الحيوي للحماية من المضاعفات، وذلك بالطبع بعد إستشارة الطبيب.