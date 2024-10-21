تجربتي في العناية بطفلي المصاب بالتهاب الجلد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - يعد التهاب الجلد أحد أكثر مشاكل الجلد شيوعاً لدى الأطفال، وغالباً ما تسبب هذه الحالة إحساساً بالحرقان في جلد الطفل؛ مما يجعله يشعر بعدم الارتياح، وزيادة الشعور بالقلق لدى الآباء، كما تتميز أيضاً بجفاف الجلد الشديد مع طفح جلدي أحمر يسبب الحكة بسبب الالتهاب، وتظهر أعراض التهاب الجلد عادة في الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "raisingchildren" يجب الانتباه إلى أن التهاب الجلد نفسه له العديد من الأنواع، كل نوع يتسبب في ظهور أعراض مختلفة لدى الطفل، لذلك من المهم بالنسبة للأمهات أن يفرقن بين كل نوع من أنواع التهاب الجلد الذي يعاني منه الأطفال عادة.

أسباب التهاب الجلد لدى الأطفال

أسباب التهاب الجلد عند الأطفال غير معروفة - الصورة من موقع AdobeStock

حتى الآن ليس من المعروف على وجه اليقين ما الذي يسبب التهاب الجلد عند الأطفال، ومع ذلك تظهر الدراسات أن التهاب الجلد يمكن أن يتأثر بمجموعة متنوعة من الحالات المختلفة، فيما يلي العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجلد عند الأطفال.

التاريخ الوراثي لالتهاب الجلد.

اضطرابات الجهاز المناعي.

تاريخ وراثي من الحساسية والربو والتهاب الأنف التحسسي.

العوامل البيئية مثل تناول بعض الأطعمة، والتعرض للمهيجات، والمواد المسببة للحساسية.

المنتجات الكيميائية التي تحتوي على العطور.

العدوى الجرثومية.

التغيرات المناخية القوية.

مسببات الحساسية مثل وبر الحيوانات وحبوب اللقاح.

يمكن أن يتأثر التهاب الجلد الذي يحدث عند الأطفال لسبب واحد، أو أكثر من الأسباب السابقة.

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أعراض التهاب الجلد عند الأطفال

هناك أنواع عديدة من التهاب الجلد، وهي التهاب الجلد التأتبي، والتهاب الجلد الدهني، والتهاب الجلد التماسي، ومع ذلك فإن أكثر الأمراض شيوعاً التي تحدث عند الأطفال هي التهاب الجلد التأتبي والتهاب الجلد الدهني، فيما يلي الأعراض التي يمكن أن يسببها هذان النوعان من التهاب الجلد.

التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)

التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما هو الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب الجلد، وعادة ما تتطور الإكزيما لدى الأطفال على ثلاث مراحل متميزة، وقد يصاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر بالإكزيما، في أغلب الأحيان على الوجه والخدين والذقن والجبهة وفروة الرأس، وتظهر خصائص الإكزيما على شكل:

بقع حمراء على الجلد،

يصبح الجلد جافاً،

تقشير الجلد.

مع مرور الوقت، يمكن أن تنتشر الأعراض إلى المرفقين والركبتين مع ظهور بقع تشكل طفحاً محمراً، وقد يجعل الالتهاب أيضاً الجلد أكثر جفافاً وتقشراً.

عند الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فما فوق، يمكن أن تظهر الأعراض في طيات الجلد؛ مثل الرسغين والقدمين والطفح الجلدي في منطقة الحفاضات، ومن النادر أن تظهر الأعراض حول الجفون والفم.

يمكن أن تختفي أعراض التهاب الجلد التأتبي عند الأطفال لفترة طويلة، وتتكرر مرة أخرى ويتأثر هذا إلى حد كبير بالعوامل المسببة، فإذا تعرض الطفل للمادة المهيجة مرة أخرى فقد تظهر الأعراض مرة أخرى.

التهاب الجلد الدهني

التهاب الجلد الدهني عند الأطفال يظهر على شكل قشور جلدية بيضاء تلتصق بفروة الرأس، وتُعرف هذه المشكلة الجلدية عند الأطفال أيضاً باسم غطاء المهد، والتي يمكن أن تسبب حكة مزعجة.

وبصرف النظر عن فروة الرأس، يمكن أن تظهر أعراض التهاب الجلد الدهني أيضاً بعدة أجزاء أخرى من الجسم؛ مثل جبين الطفل، وحاجبيه، ورقبته، وصدره، والفخذ وقد يسبب التهاب الجلد الدهني زيادة إنتاج الزيت في فروة رأس الطفل، ويمكن أن تؤدي العدوى الفطرية أيضاً إلى حدوث التهاب الجلد؛ لأن جهاز المناعة الذي لا يزال في مرحلة النمو، يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

تشخيص التهاب الجلد عند الأطفال

لتشخيص التهاب الجلد عند الأطفال، سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي للبحث عن تغير اللون والتورم والبثور، ثم سيقوم بجمع معلومات حول التاريخ الطبي للطفل، بما في ذلك العوامل المسببة للحساسية؛ مثل التعرض لمسببات الحساسية، أو استخدام منتجات العناية بالبشرة.

علاج التهاب الجلد عند الأطفال

في الحالات الخفيفة، يمكن أن تهدأ أعراض التهاب الجلد عند الأطفال من تلقاء نفسها، ومع ذلك فإن الحكة والإحساس بالحرقان الناتج عن التهاب الجلد يمكن أن يتسببا في عدم شعور الطفل بالراحة.

في الواقع، لا يوجد علاج يمكنه علاج التهاب الجلد بشكل كامل، ومع ذلك يمكن اتباع عدد من خطوات العلاج للسيطرة على أعراض هذا المرض الجلدي عند الأطفال.

خاصة إذا لم تختف الأعراض لعدة أشهر، وفيما يلي العلاجات المختلفة التي يمكن القيام بها.

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تجنبي استخدام المنظفات الكيميائية على بشرة طفلك- من موقع AdobeStock

عند العناية ببشرة الطفل المصابة بالتهاب الجلد، تجنبي استخدام المنظفات الكيميائية لأنها تسبب تهيج بشرة الطفل، فيحتوي الشامبو والصابون المخصص للأطفال المصابين بالتهاب الجلد على منظفات كيميائية وعطور خفيفة ولا تسبب حرقة في الجلد، ويوصَى بعدم استخدام زيت الزيتون لأنه يمكن أن يسبب المزيد من الضرر لجلد الطفل.

تحميم الطفل بانتظام

يعد الاستحمام مهماً جداً للحفاظ على بشرة طفلك نظيفة، فيجب عليك أيضاً تحميم طفلك باستخدام الماء الدافئ المضاف إليه زيت مرطب طبيعي؛ مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان للحفاظ على رطوبة بشرته.

بالنسبة للأطفال المصابين بالتهاب الجلد الدهني، قومي بفرك زيت الأطفال أو الفازلين بلطف على فروة الرأس قبل الاستحمام لمدة ساعة على الأقل، وحددي وقت استحمام طفلك بحوالي 5-10 دقائق، وبعد وقت قصير من التجفيف، ضعي مرطباً خاصاً للبشرة المصابة بالتهاب الجلد.

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العلاج الطبي

قومي بفحص طفلك على الفور من قبل طبيب الأمراض الجلدية إذا كان يعاني من أعراض شديدة لالتهاب الجلد، أو إذا كانت الأعراض تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

سيصف الطبيب عادةً كريماً مضاداً للفطريات، وكريم كورتيكوستيرويد له فاعلية ستيرويدية خفيفة، وشامبو لعلاج التهاب الجلد يحتوي على الكيتوكونازول أو بيريثيون الزنك.

تجنب مسببات التهاب الجلد

يمكن أن يتحسن التهاب الجلد عند الأطفال أو يسوء بمرور الوقت، ويتأثر هذا بشدة بوجود المحفزات، ويمكن أن تكون مسببات الإكزيما عند الأطفال هي العرق أو اللعاب أو شعر الحيوانات، أو المواد الكيميائية الموجودة في بعض المنتجات، لذلك يجب التأكد من أن الطفل يتجنب هذه المحفزات، ويجب استشارة الطبيب لمعرفة المزيد من المعلومات حول علاج هذه الحالة والوقاية منها.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.