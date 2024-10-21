أهمية الفحوصات الروتينية للأطفال بعد الولادة 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - سيخضع طفلك لعدة فحوصات بعد ولادته للتأكد من نموه بشكل جيد، سيتم فحص سمعه وعينيه وقلبه ووركيه خلال الأيام القليلة الأولى من ولادته، وسيتم تزويدك بسجل صحي شخصي لطفلك، اصطحبي هذا الكتاب معك في كل مرة تزورين فيها عيادة الأطفال أو دائرة الصحة أو الطبيب العام، وسوف يستخدمونه لتسجيل وزن طفلك وطوله والتطعيمات وغيرها من المعلومات المهمة مثل نتائج الاختبارات، ومن المفيد أيضاً تحديث قسم مراحل النمو في الكتاب، ويمكنك أيضاً إضافة معلومات أخرى إذا أردت، مثل أي أمراض أو أدوية أو حوادث.

عادةً ما يتم فحص المولود في الأوقات التي نتحدث عنها في هذه الصفحة، ولكن إذا كانت لديك أي مخاوف في أوقات أخرى؛ يمكنك الاتصال بممرضة الصحة أو الطبيب العام، أو الذهاب إلى عيادة الأطفال المحلية، سيتم وزن طفلك عند الولادة ومرة أخرى خلال أسبوعه الأول.

الفحص البدني للمواليد الجدد

بعد ولادة طفلك بفترة وجيزة، سيفحص طبيب الأطفال أو القابلة أو ممرضة حديثي الولادة طفلك للتأكد من أنه بخير، سيقدمون فحصاً جسدياً شاملاً للمولود الجديد (يُعرف أيضاً باسم "فحص حديثي الولادة" أو الفحص البدني للمواليد والرضع (NIPE)) في غضون 72 ساعة من ولادة طفلك، سيقومون عادةً بفحص عيني طفلك وقلبه ووركيه وأعضائه التناسلية، قد يقومون أيضاً بفحص ردود أفعال طفلك عن طريق تحريكها لأعلى ولأسفل.

قد تكون بعض الأجزاء من الفحوصات غير مريحة بعض الشيء بالنسبة لطفلك، لكنها لن تسبب له أي ألم، والهدف هو اكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر حتى يمكن بدء العلاج في أقرب وقت ممكن، وإذا وجد أخصائي الصحة الذي يجري الفحص أي مشكلة محتملة، فقد يحيل طفلك لإجراء المزيد من الاختبارات، وقد تشمل الاختبارات الآتي:

فحص العينين

سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بفحص مظهر وحركة عيني طفلك



سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بفحص مظهر وحركة عيني طفلك، وسوف يبحثون عن إعتام عدسة العين، وهو عبارة عن تعتيم للعدسة الشفافة داخل العين، ومع ذلك، لن يتمكن هذا الفحص من إخبارك بمدى قدرة طفلك على الرؤية، ويمكن إحالة طفلك إلى قسم طب العيون بالمستشفى إذا كان يحتاج إلى المزيد من الاختبارات.

فحص السمع

يتم إجراء اختبار فحص السمع للمواليد الجدد بعد ولادة طفلك مباشرة، ويساعد هذا الاختبار في تحديد الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع الدائم في أقرب وقت ممكن، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على أي دعم ونصيحة على الفور.

إذا وضعتِ مولودك في المستشفى، فقد يُعرض عليكِ إجراء الاختبار قبل خروجك أنت وطفلك من المستشفى، بخلاف ذلك، يتم إجراء الاختبار عادةً خلال الأسابيع القليلة الأولى، ولكن يمكن إجراؤه حتى عمر 3 أشهر.

وإذا لم تظهر نتائج اختبار الفحص استجابة واضحة من إحدى أذنيْ طفلك أو كلتيهما؛ فقد يكرر أخصائي الرعاية الصحية الاختبار في وقت لاحق، قد "يفشل" بعض الأطفال حديثي الولادة في اختبارات السمع الأوّلِي، حتى لو كان سمعهم طبيعياً.

فحص الخصيتين

يتم فحص الأطفال الذكور للتأكد من أن خصيتيهم في المكان الصحيح أثناء الحمل، حيث تتشكل الخصيتان داخل جسم الطفل، وقد لا تنزلان إلى كيس الصفن إلا بعد بضعة أشهر من الولادة.

في حوالي 1 من كل 100 طفل ذكر، تنزل الخصيتان جزئياً فقط أو لا تنزلان على الإطلاق، ويجب علاج هذه الحالة لمنع حدوث مشاكل محتملة في وقت لاحق من الحياة؛ مثل انخفاض الخصوبة.

فحوصات القلب

قد يكون لنبض القلب صوت إضافي أو غير عادي



سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بفحص قلب طفلك، سيراقب طفلك ويشعر بنبضه ويستمع إلى قلبه باستخدام سماعة الطبيب، في بعض الأحيان يتم اكتشاف نفخات القلب في الاختبار، ويحدث هذا عندما يكون لنبض القلب صوت إضافي أو غير عادي، هذه شائعة عند الأطفال ويكون القلب طبيعياً في جميع الحالات تقريباً عندما يُسمع نفخة، يعاني حوالي 1 من كل 200 طفل من مشكلة في القلب تحتاج إلى علاج، وسيتم إحالة طفلك إلى قسم أمراض القلب بالمستشفى إذا كان يحتاج إلى المزيد من الفحوصات.

اختبار بقعة الدم (وخز الكعب)

في الأيام الأولى بعد الولادة، ستقوم القابلة أيضاً بفحص طفلك بحثاً عن علامات اليرقان، أو عدوى الحبل السري أو العينين، أو القلاع في الفم، ويتضمن اختبار بقعة الدم لدى حديثي الولادة أخذ عينة صغيرة من دم طفلك لفحصها بحثاً عن 9 حالات صحية نادرة ولكنها خطيرة، بما في ذلك التليف الكيسي ومرض فقر الدم المنجلي، لن يعاني معظم الأطفال من أي من هذه الحالات، لكن الفحص والعلاج المبكرين يمكن أن يمنعا الإعاقة الشديدة وحتى الموت، هذا الاختبار ليس إلزامياً، لكنه مُوصَى به لأنه قد ينقذ حياة.

عندما يبلغ عمر طفلك من 5 إلى 8 أيام، ستقوم القابلة بجمع عينة الدم عن طريق وخز كعب طفلك، ولهذا السبب يطلق عليه أحياناً اختبار وخز الكعب، ستأخذ القابلة بضع قطرات من الدم على بطاقة بقعة الدم وترسلها للاختبار.

قد يكون هذا الأمر غير مريح وقد يبكي طفلك، لكن الأمر سريع جداً، يمكنك المساعدة في تهدئة طفلك عن طريق احتضانه وإطعامه والتأكد من أنه دافئ ومريح، يجب أن تتلقيْ النتائج بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك من 6 إلى 8 أسابيع من العمر.

طفلك حديث الولادة: ما يمكن توقعه في الأسبوع الأول من حياة المولود

فحص فواصل الوركين .. بالتفصيل

يعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من عدم تكوين مفاصل الورك بشكل صحيح، ويُعرف هذا باسم خلل التنسج النمائي للورك أو DDH، وإذا تُرِك هذا دون علاج، فقد يتسبب في حدوث مشاكل في المفاصل أو العرج، ولكن حوالي 1 أو 2 من كل 1000 طفل فقط يعانون من خلل التنسج النمائي للورك الذي يحتاج إلى العلاج، وهناك مزيد من المعلومات أدناه حول خلل التنسج النمائي للورك، وإذا اعتقد أخصائي الرعاية الصحية أن وركي طفلك غير مستقرين أثناء الفحص البدني للمولود الجديد؛ فسيتم عرض فحص الموجات فوق الصوتية على ورك طفلك قبل أن يبلغ أسبوعين من عمره، وذلك للتحقق من خلل التنسج النمائي للورك (DDH)، وهو عدم تشكل مفصل الكرة والمقبس في الورك بشكل صحيح.

من المهم أن تتذكري أن خلل التنسج الوركي لا يمكن منعه ولا يقع اللوم عليه في ذلك، ومع التشخيص والعلاج المبكرين، يصبح معظم الأطفال قادرين على النمو بشكل طبيعي والحصول على نطاق كامل من الحركة في الورك، يجب أيضاً إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للورك لدى الأطفال قبل بلوغهم ستة أسابيع من العمر إذا:

كانت هناك مشاكل في الورك في مرحلة الطفولة في عائلتك.

كان طفلك في وضع المقعدة (القدمين أو المؤخرة إلى الأسفل) في الشهر الأخير من الحمل.

إذا كنت قد أنجبت توأماً أو ثلاثة توائم أو أكثر وكان أحد الأطفال يعاني من أي من عوامل الخطر هذه، فيجب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية على الوركين لكل طفل بحلول الأسبوع السادس من عمره، وحتى إذا استقر ورك طفلك قبل موعد الفحص، فيجب فحصه للتأكد من ذلك، وإذا تم تشخيص طفلك بخلل التنسج الوركي، يتم علاجه عادة بجبيرة من القماش تسمى حزام بافليك، يعمل هذا الحزام على تأمين وركي طفلك في وضع ثابت ويسمح لهما بالنمو بشكل طبيعي، سيقدم فريق المستشفى الخاص بك تعليمات حول كيفية رعاية طفلك إذا كان يرتدي حزاماً، وفي بعض الأحيان قد تتطور مشاكل الورك عند المولود بعد هذه الفحوصات اتصلي بطبيبك العام في أقرب وقت ممكن إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض التالية:

حركة مقيدة في إحدى الساقين عند تغيير الحفاض.

سحب رجل واحدة عند الزحف.

ساق واحدة تبدو أطول من الأخرى.

طيات الجلد غير المتساوية في المؤخرة أو الفخذين.

العرج أو المشي على أصابع القدمين أو تطوير مشية غير طبيعية "متمايلة".

فحص وزن طفلك

سيتم وزن طفلك خلال أول أسبوعين من عمره



من الطبيعي أن يفقد الأطفال بعض الوزن في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، وزيادة الوزن بشكل مطرد بعد ذلك هي علامة على أن طفلك يتمتع بصحة جيدة ويتغذى بشكل جيد، لذلك سيتم وزن طفلك خلال أول أسبوعين من عمره للتأكد من أنه يستعيد وزنه الذي كان عليه عند الولادة، يصل معظم الأطفال إلى وزنهم عند الولادة أو أعلى منه بحلول الأسبوع الثاني.

يمكن أن تساعدك القابلة أو الزائرة الصحية إذا فقد طفلك قدراً كبيراً من وزنه أو لم يستعد وزنه الطبيعي بعد أسبوعين، سوف يسألونك عن كيفية الرضاعة وينظرون إلى صحة طفلك بشكل عام، قد يطلبون منك مراقبتك أثناء الرضاعة الطبيعية إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، وسيتم وزن طفلك بعد الأسبوعين الأولين، ويجب ألا يتم وزن طفلك أكثر من مرة واحدة شهرياً حتى بلوغه ستة أشهر من العمر، تحدثي إلى الطبيب العام إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن وزن طفلك.

مراجعات إضافية لطفلك في الأشهر الثلاثة الأولى من عمره

عندما يبلغ عمر طفلك من أسبوع إلى أسبوعين سيطلب الطبيب الخاص بك مراجعة الطفل الجديد بعد حوالي 10 إلى 14 يوماً من الولادة، يمكنه التحدث معك حول:

النوم الآمن لطفلك.

التطعيمات لطفلك.

تغذية طفلك.

التكيف مع الحياة كأم جديدة.

تطور طفلك.

سيقوم الطبيب بمقابلتك في زيارات مجدولة أخرى في مراحل مختلفة خلال السنوات الأولى من عمر طفلك.

عندما يبلغ عمر طفلك من 6 إلى 8 أسابيع

سيتم دعوة طفلك لإجراء فحص بدني شامل، وعادة ما يتم ذلك بواسطة طبيب عام، وسيتم فحص عيني طفلك وقلبه ووركيه وخصيتيه بالنسبة للذكور، كما سيتم قياس وزنه وطوله ومحيط رأسه عادة، سيناقش الطبيب العام أو زائر الصحة معك أيضاً التطعيمات الخاصة بطفلك، يتم تقديم هذه التطعيمات في عمر 8 أسابيع و12 أسبوعاً و16 أسبوعاً و12 شهراً حتى قبل أن يبدأ طفلك المدرسة، سيسألك أيضاً عن حالتك النفسية والجسدية منذ ولادة طفلك.

التطعيمات الأولى لطفلك

تعد التطعيمات من أفضل الطرق لحماية طفلك من الأمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية والتيتانوس والتهاب السحايا، بالإضافة إلى حماية طفلك، فإنك تحمين أيضاً الأطفال الآخرين من خلال منع انتشار المرض، ما عليك سوى حجز موعد مع طبيبك العام؛ إذ يحتاج طفلك إلى الحقن الأولي في الأسبوع الثامن، ثم الأسبوع الثاني عشر، والأسبوع السادس عشر، والأسبوع الأول من الحمل، يمكن لممرضة الصحة التحدث معك حول التطعيمات، بما في ذلك ما يمكن توقعه وكيف يمكنك تهدئة طفلك.

التطعيمات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياة طفلك:

في عمر 8 أسابيع

لقاح 6 في 1

لقاح الفيروس العجلي (RV)

لقاح MenB

في عمر 12 أسبوعاً

لقاح 6 في 1 – الجرعة الثانية

لقاح المكورات الرئوية (PCV)

لقاح الفيروس العجلي (RV) – الجرعة الثانية

في عمر 16 أسبوعاً

لقاح 6 في 1 – الجرعة الثالثة

لقاح MenB – الجرعة الثانية

ماذا تتوقعين بعد التطعيم؟

ماذا تتوقعين بعد التطعيم؟



قد يشعر طفلك بالانزعاج قليلاً بعد التطعيم، لكنه من المفترض أن يشعر بالتحسن بعد العناق أو الرضاعة.

في بعض الأحيان، قد تظل المنطقة التي يتم إدخال الإبرة فيها مؤلمة وحمراء اللون لمدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام، ومن المفترض أن تختفي هذه الحالة من تلقاء نفسها.

قد يصاب بعض الأطفال أيضاً بارتفاع درجة الحرارة، تبلغ درجة الحرارة الطبيعية عند الرضع والأطفال حوالي 36.4 درجة مئوية، ولكن قد تختلف هذه الدرجة قليلاً من طفل إلى آخر. وقد تصل درجة الحرارة المرتفعة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.

إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، فقد يكون:

يشعر بحرارة أعلى من المعتاد عند لمس ظهره أو صدره

يشعر بالتعرق.

يبدو أو يشعر بالمرض.

يمكنك المساعدة في تخفيف درجة الحرارة المرتفعة من خلال:

التأكد من أنهم لا يرتدون طبقات كثيرة من الملابس أو البطانيات.

تقديم الطعام لهم لتجنب الجفاف.

إعطائهم الباراسيتامول السائل.

يُنصح بإعطاء طفلك الباراسيتامول السائل بعد لقاح MenB لتقليل خطر ارتفاع درجة الحرارة، يُعطَى هذا اللقاح في الأسبوع الثامن والأسبوع السادس عشر والأسبوع الأول من الحمل.

تأكدي من اتباع التعليمات المرفقة مع الدواء، إذا لم تكوني متأكدة، فاسألي الصيدلاني للحصول على المشورة، إذا كان طفلك خديجاً، فقد يحتاج إلى جرعة يصفها له الطبيب العام.

ينبغي أن تختفي درجة الحرارة المرتفعة بعد التطعيم من تلقاء نفسها بسرعة.

اتصلي دائماً بطبيب عام إذا كان طفلك:

يعاني من علامات مرضية أخرى، مثل الطفح الجلدي، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة.

درجة حرارته 38 درجة مئوية أو أعلى إذا كان عمره أقل من 3 أشهر.

درجة حرارته 39 درجة مئوية أو أعلى إذا كان عمره من 3 إلى 6 أشهر.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص