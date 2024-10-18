طفلك يمرض كثيراً في الشتاء إليك أهم النصائح لتقوية مناعته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - يعتبر جهاز المناعة بمثابة خط الدفاع الأول ضد الجراثيم المختلفة المسببة للعدوى، فإذا كان جهاز المناعة في جسم الطفل قويًا، فيمكنه القضاء على الجراثيم وحماية الطفل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع العدوى والأمراض المختلفة، مثل نزلات البرد والسعال والأنفلونزا والحمى والإسهال، والتي يصاب بها الكثير من الأطفال في فصل الشتاء.

لذا وفقاً لموقع "بولد سكاي" يعد من المهم الانتباه إلى الحالة الصحية للطفل، خاصة الأطفال الذين لا تزال أجهزتهم المناعية غير مكتملة التكوين، فهم قد يكونون أكثر عرضة لأنواع مختلفة من الأمراض.

إليك كأم بعض النصائح التي يمكنك القيام بها.

نظام غذائي صحي

يجب الإكثار من تناول الطفل للخضروات والفواكه في الشتاء - الصورة من موقع Freepik

تعد إحدى طرق تحسين جهاز المناعة لدى الأطفال هي اتباع نظام غذائي صحي، والحرص على تناول الطفل لثلاث وجبات في اليوم، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البروتين وفيتامين سي، وكلاهما يعد مفيداً لزيادة مناعة الجسم، ومن أبرز الخضروات والفواكه التي يمكن تقديمها لطفلك هي البرتقال والجوافة والتوت والبروكلي والملفوف. ويجب الانتباه إلى أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تعد مفيدة لصحة الطفل خلال فصل الشتاء، وهي كالتالي:

الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التي يمكن أن تمنع إصابة الطفل بأمراض الجهاز الهضمي .

البيض: بعد مصدرًا مهماً للبروتين، وخاصة صفار البيض الذي يحتوي على فيتامين أ، والمعادن التي تساعد على زيادة خلايا الدم البيضاء لمحاربة البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض.

المكسرات: تعد غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن المختلفة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، مثل أحماض أوميجا الدهنية والحديد والزنك، التي يمكن أن تزيد من جهاز المناعة لدى الأطفال.

الحبوب الكاملة والقمح: تحتوي على فيتامينات ب ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي الأطفال من البكتيريا والفيروسات الخطيرة.

الأسماك: تحتوي على أحماض أوميجا الدهنية، التي تساعد كريات الدم البيضاء على مقاومة الأمراض، كما أن محتوى فيتامين د الموجود في الأسماك الدهنية يعد مهماً أيضًا لتقوية مناعة الجسم في محاربة الإصابة بالعد الالتهابات.

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قسط كاف من النوم

إذا لم يحصل الطفل على قسط كاف من النوم، يمكن أن تنخفض عملية التمثيل الغذائي في جسمه، مما يجعله عرضة للإصابة بالأمراض. كما يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة هرمونات التوتر مما يتسبب في ضعف الجهاز المناعي لدى الطفل. لذلك، يجب أن يحصل الأطفال على قسط كافٍ من النوم يومياً.

تعد ساعات النوم الكافية للطفل من عمر 3 إلى 6 سنوات،هي من 9 إلى 11 ساعة يوميًا؛ للحفاظ على صحة التمثيل الغذائي ومنح الطفل الطاقة.

النشاط البدني

الأطفال الذين يمارسون الرياضة هم الأكثر صحة وأقل عرضة للإصابة بالمرض لذلك، على الرغم من أن فصل الشتاء موسم الأمطار والصقيع، فهذا لا يعني أنه على الطفل المكوث في المنزل، بل يجب تشجيعه على ممارسة الأنشطة الداخلية المتنوعة مثل لعب الغميضة، أو القفز على الحبل أو مساعدتك في تنظيف المنزل.

تنظيف المنزل جيداً

يعتبر فصل الشتاء موسم حمى الضنك؛ لأن البعوض يتكاثر بشكل مكثف لذلك، تحتاج الأمهات إلى تنظيف المناطق التي يمكن أن تصبح أعشاشًا لتكاثر البعوض، مثل الحاويات الفارغة وبرك الماء والأوراق الكثيفة وصناديق القمامة وخزانات المياه ويجب عدم إغفال وضع كريم للطفل مضاد للبعوض لحمايته من لدغاتها.

تناول الحليب

الحليب غني بمختلف العناصر الغذائية اللازمة لمناعة طفلك - الصورة من موقع AdobeStock

تحتاج تغذية الأطفال إلى إدخال الحليب الغني بمختلف العناصر الغذائية اللازمة لتقوية جهاز المناعة لدى الطفل، مثل البروتين والألياف الغذائية الغنية بالفيتامينات، مثل A وC وE، والزنك والسيلينيوم والمواد المغذية الأخرى؛ لذلك قدمي الحليب لطفلك بانتظام ثلاث مرات في اليوم، لجعله أكثر صحة وتقوية جهازه المناعي.

تناول مكملات الفيتامينات

بجب على الأم عدم إغفال مكملات الفيتامينات الإضافية المخصصة للأطفال؛ حتى يكون الأطفال أكثر مناعة ضد التغيرات المناخية القاسية التي تحدث غالبًا في فصل الشتاء، أيضاً إذا كان يعاني من صعوبة في تناول الطعام، أعطيه أيضًا مكملات غذائية لتعزيز الشهية.

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ارتداء الملابس المناسبة

تلعب التغذية دوراً في حماية جسم الطفل من الداخل، بينما تحمي الملابس جسم الطفل من الخارج، وفي فصل الشتاء تميل درجة حرارة الهواء إلى البرودة؛ لذلك من الأفضل أن برتدي طفلك ملابس ثقيلة مصنوعة من خامات ذات ملمس ناعم مثل الصوف والقطن.

غسل اليدين

حتى لايتعرض الطفل للإصابة بسهولة خلال فصل الشتاء، يجب الحفاظ على نظافة الطفل و تعويده على غسل يديه وقص أظافر يديه حتى لا تتكاثر فيها الجراثيم. ويجب على الطفل حمل سائل مطهر دائمًا إذا لم يتمكن من العثور على مكان لغسل يديه.

في النهاية من خلال تجربة النصائح السابقة، ستكون الأمهات مستعدات بشكل أفضل للحفاظ على جهاز المناعة لدى أطفالهن.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.