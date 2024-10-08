كيم كارداشيان ترد على أخبار ارتباطها بنجم ريال مدريد

ردت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع على أنباء ارتباطها بلاعب ريال مدريد، جود بيلينغهام، خلال الفترة الماضية.وفي الأول من سبتمبر الماضي، زارت كارديشيان مدينة مدريد، ونشرت صورا داخل مقرات النادي الإسباني، والتقطت صورا مع كثير من اللاعبين أبرزهم جود بيلينغهام كما التقت برئيس النادي فلورنتيو بيريز.

وذهبت كارديشيان إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، مع اثنين من أطفالها، لمشاهدة فوز الملكي حامل لقب الدورى الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على ريال بيتيس.

وانتشرت بعض الأنباء الصحفية بعد تلك الزيارة، عن دخول بيلينغهام، في علاقة عاطفية مع كيم كارداشيان، خاصة وجود الثنائي معا في أكثر من صورة.

ونفت كيم تلك الأخبار في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" وقالت: "إنه أمر مضحك للغاية، أطفالي يحاولون اقناعي بالأمر وأنهم مستعدون لذلك، ولكن أنا لست كذلك".

وتابعت: "بعض منهم يريدوني ان أرتبط بلاعب كرة سلة بأي ثمن، ولكني أخبرهم أن هذا ليس ما أريده في الوقت الحالي".

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