تجربتي في تقليل تساقط الشعر خلال الحمل.. عادات تجنبيها!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تلاحظ المرأة الحامل أن هناك مشكلة تواجه شعرها خلال فترة الحمل وشعرها يُعد تاج جمالها، وهذه المشكلة هي تساقط الشعر بكثرة؛ حيث إنها تتأثر نفسياً وتُصاب بالقلق خوفاً من استمرار هذه المشكلة التي قد تؤدي لظهور فراغات في فروة الرأس مثلاً، إضافة لتأثيرها في جمالها وأنوثتها وجاذبيتها؛ ولذلك فهي تبحث عن حلول لمشكلة تساقط الشعر خلال الحمل واتباع نصائح تجارب نساء حوامل حول تقليل هذه الظاهرة المقلقة.

سجلت بعض النساء تجاربهن الخاصة حول استخدام بعض النصائح وتجنب بعض السلوكيات والعادات الخاطئة التي تزيد من مشكلة تساقط الشعر خلال الحمل، وذلك من خلال طبيباتهن وأطبائهن الذين يتابعون لديهم سلامة حملهن خلال أشهره التسعة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" في حديث خاص بها؛ الدكتورة منى أبومصطفى استشارية طب النساء والولادة، حيث أشارت إلى تجربة إحدى النساء التي اتبعت من خلالها نصائحها وإرشاداتها حول تقليل تساقط الشعر خلال الحمل عن طريق اتباع عدة نصائح وتجنُّب عادات خاطئة تؤذي الشعر وتتلفه مثل قص أطراف الشعر وعدم تمشيطه مبتلاً، وغيرها من النصائح في الآتي.

قص أطراف الشعر المتهالكة

قومي بقص شعرك من الأطراف كل شهر وعلى مسافة سنتيمتر واحد فقط كل مرة؛ لأن تهالك وضعف الشهر يبدأ من الأطراف وليس الجذور، والتخلص من الشعر الضعيف الذي فقد لمعانه وقوته يعطي الفرصة للشعر القوي الذي ينبت من الجذور لكي يصبح مكانه، وبالتالي فعليك التعود على قص أطراف شعرك للحفاظ على مظهر جميل على الأقل، واهتمي باختيار طلة مناسبة لشعرك في أثناء الحمل وابتعدي عن التلوين؛ حيث تتساءل الحوامل: صبغة الشعر أثناء الحمل هل تؤثر في الجنين؟ والحقيقة أنها تؤثر في الشعر أولاً، ويكفي أن تختاري قصة مناسبة فقط.

قصي شعرك في الوقت الذي يكون فيه غير مبلل أو رطب؛ لأن الشعر المبلل لا يعطي طولاً حقيقياً للشعر، ويجب أن يكون شعرك جافاً لكي لا تفاجئك النتائج في حال قررت أن تقصي من أطراف شعرك مسافة تزيد على سنتيمتر، واهتمي باستخدام مقص جديد ومخصص للشعر، ويُفضل أن تصحبي معك مقصك الخاص في حال توجهت لمصففة الشعر للقيام بهذه المهمة.

الاهتمام بتغذية جسمك بشكل عام

تناول أقراص الحديد

اهتمي بمد جسمك خلال الحمل بكل العناصر الغذائية المهمة من فيتامينات ومعادن، وكذلك البروتين الصحي بنوعيه، ومن العناصر الغذائية المهمة التي تؤثر في صحة الشعر وقوته هو عنصر الحديد؛ حيث تبين أن نقص عنصر الحديد في الجسم يؤدي لتساقط الشعر وبكمية كبيرة، إضافة لنقص فتيامنيات ومعادن أخرى، ولكن أهمها هو عنصر الحديد، ولذلك يجب أن تهتمي بالحصول على مصادره الطبيعية مثل اللحوم الحمراء والكبد البقري والبقوليات، ويفيد تناول هذه الأصناف في الحصول على حصة مناسبة من البروتين أيضاً، وهو يدخل في تكوين الأنسجة والخلايا، بالإضافة إلى أنك يمكنك الحصول على الحديد على شكل مكمل غذائي في حال كان لديك نقص كبير في مستواه في جسمك.

احرصي على تناول مكمل الحديد في وقته المناسب، وهو بعد تناول الوجبة الرئيسية بساعتين، ويجب أن تستمري بتناوله حتى الشهر الأخير، وكذلك لما بعد الولادة؛ لكي تحصلي على فوائده التي تساعد على منع الولادة المبكرة، كما يجب عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد ومكملاته مع الشاي؛ لأنه يمنع امتصاص الحديد، وكذلك عند تناول مكملات الكالسيوم أو عدم شربه مع الحليب واللبن؛ لأنه يمنع امتصاصه أيضاً.

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استخدام الأمشاط المصنوعة من الخشب أو الألياف

أمشاط خشبية

اختاري نوع الأمشاط المناسبة عند تمشيط شعرك وفك تشابكه، ويـُفضل أن تستخدمي مشطاً مصنوعاً من الخشب الطبيعي أو من الألياف؛ لكي تحافظي على صحة شعرك ومنعه من التقصف، وفي حال قيامك بتمشيط شعرك بمشط معدني -مثلاً- فأنت تعرضين شعرك لحدوث الكهرباء الساكنة التي تضر البصيلات؛ ولذلك يُفضل استخدام المشط الخشبي.

استخدمي المشط واسع الأسنان لفض تشابك الشعر خاصة بعد غسله وفي منطقة الجذور؛ حيث يعمل المشط واسع الأسنان على تنشيط الدورة الدموية من الجذر؛ ما يعزز صحة وحيوية شعرك.

عدم صبغ الشعر خلال الحمل

توقفي عن استخدام المعالجات الصناعية لشعرك بجميع أنواعها خلال مرحلة الحمل؛ فهناك تحذيرات حول ضرر الصبغة وتلوين الشعر على الجنين، وكذلك هناك أضرار مثبتة للمعالجات الكيماوية التي تقوم بها صالونات التجميل للشعر مثل التمليس واستخدام مواد لفرد الشعر والقضاء على الهيشان والتجاعيد مثل الكيراتين والبروتين وغيرها؛ فقد ثبت أنها تسبب أضراراً للجنين.

قومي بتأجيل موعد تغيير صبغ شعرك لما بعد الولادة؛ لأن الصبغة بحد ذاتها، وهي عبارة عن مادة كيميائية تعمل على إتلاف الشعر وتقصفه عن طريق إضعاف البصيلة، خاصة إذا ما كانت الصبغات من الأنواع التي تحتوي على الأمونيا أو من الأنواع غير المسجلة في وزارة الصحة؛ أي أنها مجهولة المصدر وضعيفة الجودة، ولذلك فصبغ الشعر لمجرد تغيير اللون يمكن تأجيله ويمكن استخدام صبغات طبيعية تغذي الشعر وتحافظ عليه مثل استخدام الحناء المضاف لها بعض الألوان الطبيعية مثل الكركديه أو مادة تُعرف بـ"دم الغزال"، وهي مادة ملونة وآمنة الجوانب.

عدم تمشيط الشعر المبتل

سيدة حامل تمشط شعرها

توقفي عن عادة تمشيط الشعر وربطه وهو مبلول؛ لأن الشعر يكون في أضعف حالاته حين يكون مبتلاً، فالشعر المبتل وبعد غسله بالصابون أو الشامبو يكون فاقداً للمواد المغذية، وكذلك للطبقة الحامية المحيطة بالشعرة، وبالتالي يكون من السهل تقصفه وسقوطه، ويمكن للشعر المبلول أن يتساقط بكثرة خلال تمشيطه، خاصة لو كان قد تم غسله بماء ساخن أو أعلى من الساخن بدرجات؛ حيث تصبح الشعرة ضعيفة بصورة كبيرة ويسهل سقوطها.

قومي بالتربيت على شعرك بواسطة فوطة ناعمة وجافة من أجل التخلص من الماء بعد غسله، واتركيه حتى يجف، ويُفضل تجفيفه عن طريق مجفف الشعر ولكن يجب إبعاده عن الجذور وتوجيه المجفف نحو الأطراف حتى يجف ثم تبدئين في تمشيطه، ويمكن إضافة سيروم مخصص لترطيب الشعر ومساعدتك على تمشيطه وفك تشابكه، ولا يُفضل استخدام الزيوت الطبيعية مهما كان نوعها.

تدليك فروة الشعر بمعدل جيد أسبوعياً

استمري على عادة مهمة من أجل صحة شعرك وتقويته وحيوتيه، وهي القيام بتدليك فروة الرأس لمدة دقائق وثلاث مرات أسبوعياً؛ لأن تدليك فروة الشعر بأطراف الأصابع وليس الأظافر يمنح الشعر فرصة لكي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يتوافد الدم الجديد إلى فروة الرأس ويمد البصيلات بعناصر غذائية مهمة؛ ما يمنح الشعر القوة ويقلل من تساقطه بشكل ملحوظ إضافة لمنح الشعر اللمعان والنضارة.

قومي بتدليك شعرك أيضاً في مكان مفتوح ويُفضل أمام نافذة -مثلاً- بحيث يدخل الهواء المنعش ويعمل على تخلخل الشعر والخصلات؛ ما يمنح الشعر القوة والحيوية ويخلص الشعر من أي شوائب عالقة بشكل سريع وسهل، ويسهم تسريح الشعر في اتجاهات مختلفة وأمام مصدر متجدد للهواء في منح الشعر المزيد من الحيوية.

إجراء فحوصات مهمة

اطلبي من طبيبك القيام بفحوصات في حال استمرار مشكلة تساقط الشعر بحيث تكون مشكلة مقلقة، ويكون التساقط مستمراً ولم تفدك النصائح الاحترازية التي تقومين بها؛ فهنا يجب عليك القيام بفحوص مرتبطة بالغدة الدرقية، حيث تؤثر مستويات هرمون الغدة الدرقية في الشعر وتؤدي لتساقطه في حال نقصانه، كما أن إصابة الحامل بسكر الحمل تؤدي لسقوط الشعر إضافة لبعض الأمراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس مثل القوباء الحلقية وهي عدوى فطرية ويجب علاجها مع الطبيب.

حاولي إخبار طبيبك في حال كنت تحصلين على أدوية لبعض الأمراض المزمنة، سواء قبل حدوث الحمل أو في خلاله مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم وبعض أدوية الاكتئاب، وكذلك حصولك على أدوية منع الحمل قبل حدوث الحمل تؤدي لاستمرار مشكلة تساقط الشعر بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسمك، ولكن سرعان ما تتخلصين منها مع تقدم أشْهُر حملك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.