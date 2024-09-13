شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح شروط ومقدار تناول حلوى المولد لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

الإحتفال بالمولد النبوي الشريف له بعض العادات في مجتمعنا وأهمها عروسة المولد، وحلوى المولد التي يعشقها الكثيرون ويضعفون أمامها فهى المصنوعة من السكر والمكسرات بمختلف أنواعها، كالفول السوداني والحمص والسمسم والفستق والبندق، ولكن الإفراط في تناولها يشكل خطرا علي الصحة العامة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

ووفقا لتصريح من الدكتور أمجد إبراهيم استشاري الباطنة في جامعة أسيوط، أن حلوى المولد مرتفعة السعرات الحرارية، ولذا هناك بعض المرضى الذين عليهم تجنب الإفراط في تناولها حتى لا يتعرضوا لأي مضاعفات صحية بسبب مرضهم المزمن، وهم:

-مرضى السكر

تحتوى حلاوة المولد على نسبة عالية من السكريات، وأيضا سعرات حرارية عالية، وعند الإفراط في تناولها قد تتسبب في تعرض الشخص لغيبوبة في السكر، ولذا يمكن لمريض السكر تناول قطعة صغيرة من النوع المفضل من حلوى المولد قبل أخذ حقنة الأنسولين مباشرة حتى يتم حرق سعراتها السكر الموجود بها، لافتا أنه أفضل وقت لتناولها في الصباح.

-مرضى تصلب الشرايين في القلب

هؤلاء المرضي ممنوع عليهم تناول أي حلوي وخاصة حلويات المولد، والسبب في هذا يرجع إلى ما تحتويه من سعرات حرارية عالية، وأيضا السكريات، فتناولها لهولاء المرضي تتسبب في تراكم السكر في الجسم، ورفع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويتأثر بهذه الإرتفاعات الشرايين وقد تزيد من التعرض للجلطات.

-زيادة الوزن

الإفراط في تناول حلويات المولد يتسبب في التعرض لزيادة الوزن، لأنها عالية السعرات الحرارية والسكريات التي يصعب حرقها بشكل سريع، ولذا يمكن تناول نوع واحد فقط من حلوي المولد وتكون قطعة صغيرة وفي الصباح حتي يستطيع الجسم حرقها بدلا من تراكنها داخل الجسم.

- مرضى ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، مرتبط بالعديد من العوامل المختلفة، كالسمنة، ومشاكل القلب، وضيق الشرايين، والإفراط في تناول حلوي المولد قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية لحدوث بعض المضاعفات المتعلقة بهذا المرض، بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية، ولذا يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع، تجنب تناولها للحفاظ علي صحتك، ولكن في حالة الرغبة يمكنك تناول قطعة صغيرة من النوع المفضل لك.