شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحام الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

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اقتحام الأقصى

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية دعوات ما تسمى الجمعيات الاستيطانية، وتحريضها لحشد المزيد من المشاركين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك.وحذّرت الخارجية الفلسطينية من التصعيد في الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا، وتعميق ضم القدس وتهويد مقدساتها، وتغيير واقعها القائم، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.واعتبرت أن إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومرجعيات السلام الدولية.