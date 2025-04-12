اخبار الخليج

الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحام الأقصى

0 نشر
واس - القدس 0 تبليغ

  • الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحام الأقصى 1/3
  • الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحام الأقصى 2/3
  • الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحام الأقصى 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحام الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية دعوات ما تسمى الجمعيات الاستيطانية، وتحريضها لحشد المزيد من المشاركين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
وحذّرت الخارجية الفلسطينية من التصعيد في الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا، وتعميق ضم القدس وتهويد مقدساتها، وتغيير واقعها القائم، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

أخبار متعلقة

 

إحصائية جديدة.. ارتفاع عدد شهداء وجرحى الفلسطينيين في غزة
استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قوات الاحتلال خلال اقتحامها قبة الصخرة بالمسجد الأقصى - القاهرة الإخبارية

اقتحام الأقصى

واعتبرت أن إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومرجعيات السلام الدولية.
شرطة الاحتلال تفرض حصارا على جميع أبواب المسجد الأقصى (رويترز)
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا