شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجيتى السعودية وأمريكا يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن، آخر المستجدات في قطاع غزة.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تطرقا إلى الأوضاع في السودان واليمن والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والمساعي المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
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