شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجيتى السعودية وأمريكا يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن، آخر المستجدات في قطاع غزة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تطرقا إلى الأوضاع في السودان واليمن والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والمساعي المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.