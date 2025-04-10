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وزيرا خارجيتى السعودية وأمريكا يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة

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وزيرا خارجيتى السعودية وأمريكا يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن، آخر المستجدات في قطاع غزة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تطرقا إلى الأوضاع في السودان واليمن والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والمساعي المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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