الخليج اليوم .. الأشول يبحث في باريس تعزيز العلاقات والدعم الاقتصادي لليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، برونو فوكس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والدعم التنموي والاقتصادي لليمن.

واستعرض اللقاء الذي حضره سفير اليمن لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين، وممثل الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية عبدالمجيد السعدي، مستجدات الأوضاع في اليمن، وما تسببت به الميليشات الحوثية الإرهابية من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة اثر استهدافها موانئ تصدر النفط وتوقف انتاج وتصدير النفط.

وأكد الوزير الأشول، أن الحكومة اليمنية تؤمن أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتحقيق السلام الآمن والمستدام..مشيدًا بالدور الفرنسي الحيوي كداعم رئيسي للمبادرات والجهود الإنسانية والسياسية لليمن في هذه المرحلة.

كما تطرق الأشول، الى الأوضاع الراهنة في اليمن، بما في ذلك أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية..مشيراً الى أهمية الدور المحوري للدعم الدولي لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن..مثمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية والتزامها الثابت بمساعدة اليمن على مختلف الأصعدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي.