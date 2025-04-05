شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب اللبنانى يبحث مع مسئولة أمريكية التطورات الميدانية والاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، الأوضاع والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تتسبب بسقوط ضحايا يومياً وذلك خلافاً لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي رقم 1701.

وتطرق البحث، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، للإصلاحات المنشودة على أكثر من صعيد خاصة في القطاعات المالية والإقتصادية والإدارية.

وزود "بري" الموفدة الأمريكية بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي الذي لا يزال ينتظر مشاريع قوانين إصلاحية أخرى من ضمنها إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية والإصلاح الإداري لا سيما مجلس الإنماء والإعمار.

ومن جهة أخرى، إلتقت الموفدة الأمريكية، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، حيث تم بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما بحثت الموفدة الأمريكية، مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مشاريع إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد اللبناني، والأوضاع اللبنانية والإقليمية، مع التركيز على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به، لا سيما تنفيذ القرار الدولي 1701 بمندرجاته كلها، وفي طليعتها بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وضبط الحدود مع سوريا، والسيطرة الكاملة على المعابر الجوية والبحرية، والانتهاء من الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية في الجنوب اللبناني.

