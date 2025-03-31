شكرا لقرائتكم خبر عن فضل صيام الست من شوال .. وزارة الحج والعمرة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن صيام الست من شوال يعد من السنن النبوية المباركة، وفرصة عظيمة لنيل الأجر ومضاعفة الحسنات.

واستشهدت الوزارة بحديث النبي: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" (رواه مسلم: 1164)، مشيرةً إلى أن هذه الأيام تمنح المسلم فضلاً كبيرًا عند الله، حيث يُكمل بها أجر صيام السنة.

ويمكن للمسلم صيام هذه الأيام الستة بشكل متتابع أو متفرق خلال شهر شوال، مما يتيح مرونة في أدائها وفقًا لظروفهم.