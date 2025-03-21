الخليج اليوم .. الخطوط السعودية تلغي رحلاتها من وإلى لندن مؤقتاً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع ما أعلنه مطار هيثرو البريطاني في لندن بأنه يشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالتيار، ألغت الخطوط الجوية السعودية الرحلات من وإلى لندن حتى إشعار آخر.

كما نوهت بأنها تتابع عن كثب مع المسؤولين بمطار هيثرو المستجدات إلى جانب التواصل المباشر مع المسافرين لإحاطتهم بالتحديثات.

في هذه الأثناء، أهابت الخطوط الجوية السعودية في بيان نشرته عبر منصة إكس بالمسافرين المتواجدين في لندن بعدم التوجه لمطار هيثرو، بالإضافة إلى المسافرين العابرين بعدم السفر إلى مطاري جدة والرياض، وانتظار التحديثات التي ستردهم عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأشارت في الوقت ذاته، بإنه نتيجة لهذا الظرف الخارج عن الإرادة كما ذكر البيان فإنها قررت إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم عند إعادة الحجز أو استعادة قيمتها.