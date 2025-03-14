شكرا لقرائتكم خبر عن بعمق 25.58 كيلومترًا.. مصر تسجل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة والان نبدء بالتفاصيل

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زلازل مصر

الدمام - شريف احمد - سجلت مصر هزة أرضية اليوم بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر شمال غرب مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح.جاء ذلك بحسب ما أفاد رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية طه رابح في بيان الجمعة.وأفاد أن الهزة وقعت على بُعد 373 کيلومترًا شمال غرب مدينة مرسى مطروح، بعمق 25.58 كيلومترًا.وجاء ذلك في تمام الساعة 5.40 مساءً، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر.