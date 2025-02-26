شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

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اعتداءات الاحتلال

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين، في عمليات إطلاق نار وقصف إسرائيلي مساء اليوم، في قطاع غزة والضفة الغربية، ترافق ذلك مع استهداف المزارعين في المناطق الشرقية من القطاع.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.كما أشارت المصادر الطبية إلى استشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس بمدينة طولكرم قبل عدة أسابيع.