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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين، في عمليات إطلاق نار وقصف إسرائيلي مساء اليوم، في قطاع غزة والضفة الغربية، ترافق ذلك مع استهداف المزارعين في المناطق الشرقية من القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
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