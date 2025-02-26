اخبار الخليج

استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية 1/2
  • استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين، في عمليات إطلاق نار وقصف إسرائيلي مساء اليوم، في قطاع غزة والضفة الغربية، ترافق ذلك مع استهداف المزارعين في المناطق الشرقية من القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

أخبار متعلقة

 

نفوق حوت من نوع نادر قبالة ساحل سلطنة عمان
في جلسة طارئة.. البرلمان العربي يناقش التطورات الفلسطينية وإعمار غزة

اعتداءات الاحتلال

كما أشارت المصادر الطبية إلى استشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس بمدينة طولكرم قبل عدة أسابيع.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا