شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء نويبع البحري في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الأحوال الجوية

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر المصرية، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم بسبب الأحوال الجوية.وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم إيقاف حركة الملاحة والأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري.سبق وأغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخميس الماضي، ميناء العريش البحري، وذلك بسبب الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية.وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري في تصريح له أن سيُفتح الميناء مرة أخرى عقب استقرار أحوال الطقس وتحسن الظروف الجوية.وتتعرض محافظة شمال سيناء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح وعواصف وارتفاع أمواج البحر وانخفاض الرؤية.