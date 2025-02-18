شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يرحب باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.وحث الأمين العام جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتهم, موضحًا أن الأمم المتحدة ستظل في انخراط كامل بشأن دعم تنفيذ الاتفاق، ومن ذلك من خلال تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين في غزة.وجدد غوتيرش دعوته لجميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.وسجل عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفاعًا إلى 48,284 شهيدًا و 111,709 مصابين، معظمهم من الأطفال والنساء.مصادر طبية فلسطينية، أشارت إلى وصول 13 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 9 شهداء منتشلين، و4 شهداء جدد جراء قصف إسرائيلي أمس استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب القطاع.