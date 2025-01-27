شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها وإدانتها لخطط تهجير سكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

تهجير سكان قطاع غزة

تثبيت وقف إطلاق النار

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - جددت الرئاسة الفلسطينية رفضها الشديد وإدانتها لأية مشروعات تهدف لتهجير سكان قطاع غزة.وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبات التي حلت به في الأعوام 1948 و1967.وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتًا بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.ولفتت إلى أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية مرفوضة وغير مقبولة إطلاقًا.وطالبت بمواصلة جهود دعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.كما طالبت، بتولي الحكومة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وفي وقت سابق من اليوم استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة، بعد أن فتحت نيرانها على النازحين في أثناء انتظارهم اجتياز مفترق الشهداء للعودة إلى شمال القطاع وفق اتفاق التهدئة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.وذلك بعد أن فتحت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه النازحين الذين تجمعوا في نقطتين الأولى على شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات حيث سيسمح للنازحين بالعودة مشيًا على الأقدام.