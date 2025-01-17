شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان والان نبدء بالتفاصيل

إعادة البناء في لبنان

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انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من لبنان

ترسيم الحدود على طول الخط الأزرق

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستتولى تنظيم مؤتمر دولي بعد بضعة أسابيع لإعادة الإعمار في لبنان.وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع عون،"سننظم بمناسبة زيارة الرئيس إلى باريس بعد بضعة أسابيع مؤتمرًا دوليًا لحشد التمويل لإعادة إعمار لبنان، وفرنسا وأوروبا ستكون إلى جانبكم وكذلك المنطقة، وسنستنفر كل أصدقاء لبنان".وتابع ماكرون "إضافة إلى إعادة البناء هناك الإصلاحات التي ينتظرها المجتمع الدولي، في مجال العدالة والقطاع المصرفي والطاقة ومكافحة الفساد وهي إصلاحات ضرورية على الحكومة تنفيذها ولا يمكن فصلها عن إعادة البناء".وذكر ماكرون بأن "اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلنا إليه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 26 نوفمبر الماضي، كان نهاية مرحلة من العنف لا تطاق وأوجعت المدنيين على جانبي الحدود.وذكر أن وقف إطلاق النار كان نجاحًا دبلوماسيًا سمح بإنقاذ حياة الناس، والآلية التي تم وضعها من شأنها أن تسمح بتنفيذ صارم للاتفاق والتزام السلطات اللبنانية والإسرائيلية".وأشار إلى لقاءه بالقائد الفرنسي والقائد الأمريكي للآلية وتوصل إلى انسحاب إسرائيلي في القطاع الغربي، ولكن يجب أن يتأكد ويستمر ويجب أن يكون هناك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وأن يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني.وتابع: سنعمل على تعزيز الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان والجيش هو الأساس لسيادة لبنان وهو طرف فاعل لضمان احترام وقف إطلاق النار.وأضاف: "يجب الاستمرار في تجنيد وتعزيز التدريب والتكوين، ودعم فرنسا سيبقى ثابتا في هذا المجال، وهي ستنشئ مركزًا جديدًا لتدريب 500 جندي لبناني والاتحاد الأوروبي.كما سيعلن سريعًا عن مجهود مزدوج لقوى الأمن والجيش اللبناني بقيمة مئة وثلاثين مليون يورو لعام 2025، ويجب تعزيز عمل "اليونيفيل" لتتمكن من ممارسة مهامها".وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيعمل مع لبنان لترسيم الحدود على طول الخط الأزرق، ليكون الهدوء مستداما لمصلحة الجميع"، مؤكدًا على وجوب تشكيل حكومة جديدة بشكل سريع.