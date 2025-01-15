شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: حريصون على التعاون مع اتحاد الإذاعات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية حريصة على تعزيز التعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية على غرار التعاون الوثيق القائم مع باقي الاتحادات المهنية التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدًا بتغطية الاتحاد المتميزة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال الكلمة التي ألقاها خطابي في أعمال الدورة 44 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة يومي 15 و16 يناير الجاري في منطقة الحمامات بتونس، بمشاركة ممثلي هيئات الدول الأعضاء في الجامعة، والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية، حيث يشارك وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة خطابي، وعضوية كل من وزير مفوض نسيمة شريط مديرة إدارة الإعلام، ووزير مفوض رائد جبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات.



ونوه السفير خطابي بالدور الحيوي والفعال الذي يقوم به اتحاد إذاعات الدول العربية في تعزيز وإغناء العمل الإعلامي العربي المشترك وخاصة في نطاق توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب، مشيرًا إلى ما يقوم به الاتحاد من نشاطات وفعاليات لا سيما فيما يتعلق بالتبادل الإخباري والبرامجي، وتدريب الكفاءات الإعلامية للدول الأعضاء، وبناء الشراكات المهنية مع المنظمات العاملة في المجال السمعي البصري ، فضلا عن مواكبة متطلبات التطور الرقمي والتكنولوجي.



وشهدت أعمال الدورة المصادقة على التقرير السنوي 2024 ، وتقرير وتوصيات المجلس التنفيذي، ومؤتمر الإعلام العربي في دورته الرابعة.



كما سينظم خلال هذه الدورة، جلسات نقاشية حول دور الإعلام في مواجهة الأخبار الزائفة والتضليل، والإذاعة والتلفزيون في الزمن الرقمي والبث متعدد المنصات.