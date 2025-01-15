شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم /الأربعاء/، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم، بأن في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استُشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون بجروح أغلبيتها خطيرة في قصف الاحتلال منزلا في شارع البركة بالمدينة، كما استُشهد مواطنان آخران في قصف منزل بدير البلح.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استُشهد 5 مواطنون بينهم امرأة و4 إصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة، فيما استُشهد مواطنان آخران في قصف مسيّرة لجيش الاحتلال ومواطنان في منطقة خربة العدس، بينما أصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة في قصف مماثل لمجموعة مواطنين في منطقة "كف موراج" الغربي شمال رفح.

وفي مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، استُشهد 7 مواطنون وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات، كما استُشهد مواطن وزوجته من عائلة الشيشنية وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف منزلاً في مخيم البريج.

وأشارت الوكالة إلى أن في مدينة غزة، استُشهد 7 مواطنون وأصيب آخرون من عائلة الحرازين في قصف استهدف مدرسة "الفارابي" التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك بمدينة غزة، إضافة إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال "النادي الأهلي" الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46.645 مواطن، وإصابة 110.012 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.