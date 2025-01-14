شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد دعمه لترسيخ أمن واستقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، وقوف العراق إلى جانب لبنان من أجل تجاوز ظروف المرحلة الحالية، وترسيخ أمنه واستقراره وحفظ سيادته ووحدة أراضيه .



وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل، في قصر بغداد، السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب، حيث أعرب الرئيس رشيد عن تهانيه للرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان، فيما نقل السفير علي تحيات الرئيس اللبناني إلى نظيره العراقي.



وأشار الرئيس رشيد إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين وبما يسهم في تحقيق السلام لشعوب المنطقة .



بدوره، أشار السفير اللبناني إلى حرص بلاده على توطيد العلاقات مع العراق وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة، مثمنا مواقف العراق المساندة للشعب اللبناني.



وفي السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعم بلاده لأمن لبنان واستقراره، ولكل الخطوات التي تعزز الاستقرار لتجاوز آثار الحرب الأخيرة وتداعياتها.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته (واع) - أن السوداني أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، هنأه فيه بمناسبة انتخاب رئيس جديد للبنان، والإيفاء بالاستحقاق الدستوري، معربا عن أمله في أن يشهد لبنان استقرارا وازدهارا بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون.



وجرى - خلال الاتصال - بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، فضلاً عن استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.