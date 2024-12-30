الخليج اليوم .. تحذير أممي: تبادل الهجمات بين الحوثي وإسرائيل يقوض أمن المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما شنت إسرائيل غارات طالت مناطق عدة باليمن خلال الأيام الماضية، حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن تبادل الهجمات بين الحوثيين وإسرائيل يقوض أمن المنطقة بالكامل.

كما قالت إنه لا مبرر لاستهداف السفن في البحر الأحمر، معبرة عن قلقها من تقويض العمليات الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك، بعدما استهدفت أربع غارات، أمس الأحد، مناطق متفرقة في مديرية الصليف شمالي الحديدة، غارتان منها استهدفتا ثكنة حوثية قرب منشأة رأس عيسى النفطية.

كما شنت إسرائيل عدة غارات قبل أيام على العاصمة صنعاء والحديدة الساحلية، مستهدفة مرافق نفطية ومحطات كهرباء، فضلا عن مطار العاصمة اليمنية.

تحذيرات إسرائيلية متتالية

أتى ذلك بعد تحذيرات متتالية أصدرتها الحكومة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ حملة أوسع ضد الجماعة.

إذ أفادت مصادر إسرائيلية بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين، عبر جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ المزيد من الضربات، حسب ما نقلت القناة الـ12.

استهداف الملاحة البحرية

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي (2023)، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، واستهدفوا عشرات سفن الشحن أيضا في البحر الأحمر "إسنادا لغزة".

في حين رأى بعض المراقبين أن إسرائيل باتت بعد قضائها على قدرات حزب الله في لبنان، فضلا عن حركة حماس، أكثر استعدادا وتصميماً على ضرب الحوثيين.

وقد أعلنت بالفعل صراحة أكثر من مرة أنها "قضت على كافة أذرع إيران في المنطقة، ولم يبق سوى الحوثي"، في رسالة تحذير واضحة أن الدور آتٍ على الجماعة اليمنية.