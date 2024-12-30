الخليج اليوم .. رئيس الإمارات والرئيس التركي يبحثان علاقات البلدين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الإثنين، اتصالا هاتفيا من رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون، والعمل المشترك في جميع المجالات التي تدعم مصالح البلدين، وتعزز رؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي، خلال الاتصال، عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة وكل ما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.