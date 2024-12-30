شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبة ملء السدود بالمغرب إلى 28% بسبب سنوات الجفاف وندرة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المغرب أزمة فى الموارد المائية بعد ست سنوات متتالية من الجفاف بسبب ندرة التساقطات المطرية.

وبلغت نسبة ملء السدود المائية إلى اليوم 28,47%، بإجمالى مخزون مائي 4794 مليون م3.



ويبدو أن العام الجاري لم يظهر أية مؤشرات حتى الآن يمكن أن تحرر المغرب ولو نسبيا من ضغط التغيرات المناخية.. ورغم أن هذه النسبة أفضل من سابقتها خلال 2023، والتي كانت تمثل 23,29% من نسبة ملء السدود، وإجمالي 3754 مليون م3.



ومع اقتراب نهاية عام 2024 من دون تسجيل تساقطات مطرية، فإن الموسم الفلاحي والوضع المائي غير مطمئن.