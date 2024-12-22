شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تدعو الرئيس الفلسطيني لحضور قداس أعياد الميلاد وفق التقويم الشرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، دعوة لحضور قداس أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل، وفق التقويم الشرقي.

جاء ذلك خلال استقبال ، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، ونيافة المطران فينذكتوس، والسكرتير العام للبطريركية نيافة المطران أريسترخوس، وراعي كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة رام الله، الأب الياس عواد، بحضور رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري.

وقال الرئيس: "نهنئ شعبنا الفلسطيني المحتفل بأعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الشرقي، وجميع أبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي، بحلول أعياد الميلاد المجيدة، متمنين أن تعود علينا وعلى جميع المؤمنين في العالم، وقد توقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة، ليحتفل المؤمنون بالأعياد الدينية بكل محبة وأمن وسلام في أرض السلام".

ودعا إلى اقتصار الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة على الشعائر الدينية، نظرا للأوضاع التي يمر بها شعبنا.