شكرا لقرائتكم خبر عن "لم أخطط للمغادرة".. بشار الأسد يدلي بأول تصريح له منذ الإطاحة بنظامه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال الرئيس السوري المخلوع من منصبه بشار الأسد إنه لم يغادر سوريا "بشكل مخطط له"، بحسب ما أردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف الأسد في بيان، أن موسكو طلبت إجلاؤه من قاعدة حميميم يوم 8 ديسمبر.
وتابع "الأسد" أن لا معنى لبقاء المسؤول في المنصب بعد سقوط الدولة بيد الإرهاب.
وأكد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إنه كان يعتزم مواصلة القتال لكن الروس أجلوه.
وأضاف الأسد في بيان، أن موسكو طلبت إجلاؤه من قاعدة حميميم يوم 8 ديسمبر.
وتابع "الأسد" أن لا معنى لبقاء المسؤول في المنصب بعد سقوط الدولة بيد الإرهاب.
وأكد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إنه كان يعتزم مواصلة القتال لكن الروس أجلوه.
لجوء بشار لروسيا
وأعلن الكرملين أن روسيا منحت اللجوء السياسي للرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ شخصيا قرار منح اللجوء للأسد.
ولم يعلق بيسكوف على المكان المحدد الذي يتواجد فيه الأسد، وقال إن بوتين لا يخطط للقاء الرئيس السوري السابق.