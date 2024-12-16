شكرا لقرائتكم خبر عن "لم أخطط للمغادرة".. بشار الأسد يدلي بأول تصريح له منذ الإطاحة بنظامه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس السوري المخلوع من منصبه بشار الأسد إنه لم يغادر سوريا "بشكل مخطط له"، بحسب ما أردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف الأسد في بيان، أن موسكو طلبت إجلاؤه من قاعدة حميميم يوم 8 ديسمبر.

وتابع "الأسد" أن لا معنى لبقاء المسؤول في المنصب بعد سقوط الدولة بيد الإرهاب.

وأكد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إنه كان يعتزم مواصلة القتال لكن الروس أجلوه.