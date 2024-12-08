شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط بشار الأسد.. لبنان يعزز الرقابة على الحدود مع سوريا والان نبدء بالتفاصيل

هروب بشار الأسد

أخبار متعلقة وفاة 5 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والسيول غرب ليبيا بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

سقوط بشار الأسد

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اللبناني الأحد تعزيز وحدات مراقبة الحدود مع سوريا بعد دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق، وإعلانها إسقاط الرئيس بشار الأسد.وأوضح الجيش في بيان: "في ظل التطورات المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة... جرى تعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة".كانت أفادت وكالة رويترز للأنباء، أنها تأكدت من أنباء تحطم طائرة كانت تقل بشار الأسد أثناء هروب من دمشق.وهرب "الأسد"، من دمشق بعد دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة السورية.هذا وألقت فصائل المعارضة السورية، بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسد عبر التلفزيون الرسمي.وأكدت أن فصائل المعارضة، فتحت دمشق وأسقطت بشار الأسد وأطلقت سراح جميع المعتقلين.كما أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.