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سقوط 8 شهداء وإصابة عشرون في قصف على تجمعات للفلسطينيين شمال غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عشرون آخرون بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، استهدف تجمعات للنازحين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 12 شهيدًا وعشرات الجرحى.
وفي جنوب قطاع غزة، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح، في قصف الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة رفح، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير لعشرات المنازل والمباني في المدينة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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