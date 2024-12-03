شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خمسة فلسطينيين في قصف على مدينة دير البلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، استهدف شقة سكنية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، ونسف منازل ومبانٍ سكنية.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاءً واسعة من مدن نابلس، رام الله، بيت لحم، تخللها مواجهات ومداهمة عدد من المنازل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام مدينة رام الله، كما نفّذت حملة اعتقالات واسعة بمخيم عايدة في بيت لحم.