شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العثور على ضحايا.. ما السبب وراء غرق "اللانش" السياحي في مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول مصري، اليوم الثلاثاء، انتشال ثلاث جثث من ضحايا حادث غرق مركب سياحي كان يقل 45 شخصًا قبالة سواحل مدينة مرسى علم شمالي البلاد.

وقال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، في تصريح اليوم، إنه تم انتشال ثلاث جثث بعد غرق المركب السياحي "سي ستوري"، فيما لا يزال 13 شخصًا في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم.





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وفي تصريح عن سبب المشكلة، قال محافظ البحر الأحمر، أن حادث غرق لنش سياحي جنوب مدينة مرسى علم، يوم الإثنين، وقع بسبب موجة بحرية قوية.

وأوضح المحافظ، في بيان رسمي، أن الحادث وقع على بُعد 46 ميلاً بحريًا من شاطئ مرسى علم، وأن اللنش، المملوك لمصري الجنسية، يبلغ طوله 34 مترًا وعرضه 9.5 متر، وكان على متنه 44 راكبًا، منهم 13 مصريًا و31 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن الفحص الفني للمركب أكد سلامته، حيث كان آخر تفتيش من قِبَل هيئة السلامة البحرية في مارس 2024، وحصل حينها على شهادة صلاحية لمدة عام دون وجود أي ملاحظات أو أعطال فنية.



موجة بحرية كبيرة



وأضاف أن التحقيقات الأولية، بناءً على شهادات الطاقم والركاب الأجانب، تُرجح أن الحادث وقع نتيجة موجة بحرية كبيرة ضربت المركب فجأة، مما أدى لانقلابه خلال فترة قصيرة تتراوح بين 5 و7 دقائق، الأمر الذي أعاق خروج بعض الركاب الذين كانوا داخل الكبائن.

