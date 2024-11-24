شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يقصف قاعدة غليلوت الإسرائيلية ويتصدى لمسيرة ويجبرها على المغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة جليلوت الإسرائيلية (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200)، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب برشقة من الصواريخ النوعية.



وأفاد "حزب الله" - في بيانات متفرقة نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم /الأححد/ - بالتصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء البقاع الغربي بصاروخ "أرض - جو"، وإجبارها على المغادرة، موضحا أنه قصف تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات كريات شمونة، والمنارة، وديشون، بصلية صاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام للمرة الثالثة، بالصواريخ.



كما أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلة برشقة صاروخية.



ومن جهته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة الخرايب بقضاء صيدا في محافظة الجنوب، بالإضافة إلى غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت "منطقة الكفاءات"، وغارة على بلدة البياضة، بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة.



وقصفت مدفعية قوات الاحتلال بلدتي السماعية والمنصوري في صور، بالإضافة إلى شن غارة عنيفة على بلدة دير قانون رأس العين جنوب صور، وغارة على طريق البرج بين بلدتي كفرتبنيت وارنون في النبطية، إلى جانب قيام قوات الاحتلال بعمليات تفجير على مجرى نهر الليطاني غرب دير ميماس في قضاء مرجعيون.



وأشارت الوكالة اللبنانية إلى تهديد المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي للسكان في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في ‏الحدت وبرج البراجنة.