شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 3583 شهيداً و15244 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فى التقرير اليومى لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلى على لبنان، أن غارات الاحتلال الإسرائيلى أمس، أسفرت عن 25 شهيداً 121 جريحاً.

وأوضحت الوزارة - وفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، اليوم /الخميس/ - أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان بلغ 3583 شهيداً و15244 جريحاً.