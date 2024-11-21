شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى بلدة الخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم/ الخميس/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في مناطق "الجامع الكبير"، و"البوابة"، "والتل"، و"أم ركبة"، والبالوع"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المنازل والمركبات، ما أدى لإصابة عشرات من المواطنين بالاختناق.